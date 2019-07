Donald Trump non può bloccare utenti su Twitter La Corte dà ragione a 7 hater

Donald Trump non può bloccare su Twitter chi lo critica - ha deciso una corte d’appello statunitense : La corte d’appello federale di New York ha stabilito che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non può bloccare le persone che lo hanno criticato su Twitter. La corte, composta da tre giudici, ha confermato la decisione di primo

Mondiale femminile - trionfo USA : i complimenti di Donald Trump : “Congratulazioni alla squadra di calcio femminile Usa per la vittoria della Coppa del mondo! Un gioco meraviglioso ed eccitante. L’America e’ orgogliosa di tutte voi!”: è questo il tweet di Donald Trump, accodandosi alle congratulazioni di Barack Obama, Joe Biden e Kamala Harris per la vittoria degli Usa al Mondiale femminile. Alla fine ha vinto la squadra che ha dimostrato di essere la più forte nell’arco di ...

I giudizi molto severi su Donald Trump dell’ambasciatore a Washington del Regno Unito : Alcuni documenti riservati, resi pubblici dal "Mail on Sunday", rivelano cosa pensa la diplomazia britannica dell'attuale governo statunitense: inetto e incompetente

Terremoto Carlifornia : Donald Trump aggiornato costantemente - si monitora 24 ore su 24 : Il presidente americano, Donald Trump, è stato aggiornato sul sisma di magnitudo 7,1 che ha colpito il Sud della California. Lo scrive su Twitter Dan Scavino, responsabile della comunicazione social della Casa Bianca. “Le squadre di lavoro – ha scritto – continueranno a monitorare 24 ore su 24 e forniranno aggiornamenti al presidente“. L'articolo Terremoto Carlifornia: Donald Trump aggiornato costantemente, si monitora 24 ...

Il 4 luglio di Donald Trump : Per il Giorno dell'Indipendenza ha organizzato a Washington DC una festa a metà tra la parata militare e il comizio politico, insieme molto criticato e partecipato

Oliver Stone a Libero : "Faccio un film su Donald Trump - una commedia" : Regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e...brontolone ! Ma chi conosce il Premio Oscar Oliver Stone sa bene che non è “solo” un grande cineasta, ma anche un uomo che si batte contro le ingiustizie. Presidente di giuria al Festival di Taormina si dichiara soddisfatto dei film in programma

Donald Trump e Kim Jong-un - il clamoroso incontro al confine tra le due Coree : si fa la storia : Il presidente americano Donald Trump il leader nordcoreano Kim Jong-un si sono stretti la mano nel corso del loro incontro nella zona nord dell'area demilitarizzata tra le due Coree. Un momento storico, nato da un tweet "informale" in cui Trump, al termine del G20 di Osaka, invitava il dittatore com

Scritta pagina di storia : Donald Trump attraversa il confine intercoreano con Kim Jong-un : E’ stata Scritta una pagina di storia. Il presidente statunitense Donald Trump ha attraversato il confine intercoreano con il leader

Donald Trump ha incontrato di nuovo Kim Jong-un : I due capi di stato si sono visti un po' a sorpresa stamattina e hanno superato insieme il confine nordcoreano

Donald Trump mette fine al blocco di Huawei - più o meno : via libera agli affari con le aziende USA : Huawei potrà di nuovo contare sulle attrezzature delle aziende statunitensi: il ban di Huawei si attenua, ma la casa cinese non è ancora fuori dalla lista nera. L'articolo Donald Trump mette fine al blocco di Huawei, più o meno: via libera agli affari con le aziende USA proviene da TuttoAndroid.

Donald Trump mette fine al blocco di Huawei - più o meno : via libera alle aziende USA : Huawei potrà di nuovo contare sulle attrezzature delle aziende statunitensi: il ban di Huawei si attenua, ma la casa cinese non è ancora fuori dalla lista nera. L'articolo Donald Trump mette fine al blocco di Huawei, più o meno: via libera alle aziende USA proviene da TuttoAndroid.

G20 Osaka - Donald Trump gela Putin : "Non interferire con il voto negli Usa" : "Non interferite nelle elezioni". Così Donald Trump ha accolto Vladimir Putin all'inizio del loro incontro a margine del G20 di Osaka appena iniziato. Una battuta, piuttosto raggelante, per stemperare il clima scaldato dall'intervista storica del presidente russo al Financial Times sul "fallimento d

Donald Trump - dopo le critiche l'elogio : "Voglio Mario Draghi alla Fed" : Donald Trump costruisce un nemico al giorno contro cui scagliarsi per difendere gli interessi degli Stati Uniti. E così se la Cina sembra passare in secondo piano («Sono molto soddisfatto di come stanno andando le cose») ecco irrompere altri avversari. Alcuni nuovi di zecca come il Vietnam («Approfi

Usa - la strana storia di dottor Donald e mister Trump che vi farà rizzare i capelli : Dieci minuti, 600 fatali secondi. Tanto, o meglio, tanto poco è stato, non più di qualche giorno fa, il lasso di tempo che ha separato il mondo da un’operazione militare – il bombardamento per rappresaglia di alcune località iraniane – che minacciava di far di nuovamente esplodere la polveriera mediorientale. E se così non è stato è solo perché – mentre, come in un film di James Bond, le lancette dell’orologio correvano, in un ...