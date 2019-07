Dieta Scarsdale | perdi 7 kg in 14 giorni | cibi ammessi

dilei

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Possono bastare due settimane per rimettersi in forma, a patto di seguire la giusta alimentazione. Povera di carboidrati e di grassi, laaiuta a perdere peso in poco tempo se viene rispettato attentamente il piano settimanale. Questo regime alimentare, come riportato sul sito ufficiale, è stato inventato negli anni ’70 dal cardiologo statunitense Herman Tarnower e prevede l’adozione di un piano nutrizionale settimanale da ripetere per due cicli, seguiti da due settimane di mantenimento. Poiché si tratta di un regime dietetico piuttosto restrittivo, tanto che è sconsigliato praticare attività fisica nel periodo in cui lo si attua, è bene consultare prima il proprio medico. Possono esserci infatti particolari condizioni o patologie che andrebbero prese in considerazione prima di iniziare la. Ma vediamo in cosa consiste questo piano alimentare: ...

fabioboss_g : RT @MrESTINZIONE: Dieta a Zona, Dieta del Gruppo Sanguigno, Barrette Dietetiche, Dieta Dukan, Dieta Gluten Free, Dieta Dissociata, Dieta de… - lagattavyola : RT @MrESTINZIONE: Dieta a Zona, Dieta del Gruppo Sanguigno, Barrette Dietetiche, Dieta Dukan, Dieta Gluten Free, Dieta Dissociata, Dieta de… - nigno11 : RT @MrESTINZIONE: Dieta a Zona, Dieta del Gruppo Sanguigno, Barrette Dietetiche, Dieta Dukan, Dieta Gluten Free, Dieta Dissociata, Dieta de… -