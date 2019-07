Di Maio scherza sui fondi russi alla Lega | “Meglio Putin che i petrolieri”

Di Maio ai vertici Whirlpool : “Non voglio prese in giro. Non posso permettere che ci diciate ‘abbiamo scherzato'” : “Servono risposte, lo Stato non si fa prendere in giro”. Il messaggio del vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, dopo l’incontro al Mise coi vertici italiani della multinazionale Whirlpool, era uscito dal vertice in modo chiaro. Ciò che però sta circolando in queste ore è l’intervento del ministro allo Sviluppo economico seduto al tavolo coi rappresentanti dell’azienda e coi delegati sindacali. “Di prese ...