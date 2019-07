Di Maio | Lega-Russia? Meglio Putin che i petrolieri

Di Maio scherza sui fondi russi alla Lega : “Meglio Putin che i petrolieri” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, commenta - ironizzando - la notizia riguardante i fondi russi alla Lega: "Cosa ne penso di questa storia? Ma va, sto lavorando, sicuramente meglio Putin che i petrolieri". In una diretta Facebook aggiunge: "Quando sento questa roba sono sempre più orgoglioso del Movimento 5 Stelle".

Lega : Di Maio - ‘orgoglioso di M5S - mai contatti con finanziatori occulti’ : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – “Sto leggendo di audio di soldi dei petrolieri russi trasferiti alla Lega. Io posso dirvi solo una cosa, che ogni volta che sento questa roba sono sempre più orgoglioso del M5S: noi mai un contatto con finanziatori occulti, petrolieri o altre nazioni per giochi geopolitici sotterranei”. Lo dice il vicepremier Luigi Di Maio su Facebook, intervenendo sull’inchiesta Buzzfed.“Abbiamo sempre ...

Salario minimo : Di Maio a Lega - stufo di aspettare - poca retorica e più fatti : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – “Salario minimo: qualche giorno fa è stata fatta una riunione tra i nostri in commissione Lavoro e quelli della Lega e si era chiuso un accordo” per una legge “che finalmente metterà fuori legge gli stipendi a 2-3 euro l’ora per questi ragazzi. Ora sento la Lega dire che l’accordo non c’è, secondo me è arrivato il momento di andare avanti come un treno sul Salario ...

Lega : Di Maio - ‘orgoglioso di M5S - mai contatti con finanziatori occulti’ : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – “Sto leggendo di audio di soldi dei petrolieri russi trasferiti alla Lega. Io posso dirvi solo una cosa, che ogni volta che sento questa roba sono sempre più orgoglioso del M5S: noi mai un contatto con finanziatori occulti, petrolieri o altre nazioni per giochi geopolitici sotterranei”. Lo dice il vicepremier Luigi Di Maio su Facebook, intervenendo sull’inchiesta Buzzfed.“Abbiamo ...

Salario minimo : Di Maio a Lega - stufo di aspettare - poca retorica e più fatti : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – “Salario minimo: qualche giorno fa è stata fatta una riunione tra i nostri in commissione Lavoro e quelli della Lega e si era chiuso un accordo” per una legge “che finalmente metterà fuori legge gli stipendi a 2-3 euro l’ora per questi ragazzi. Ora sento la Lega dire che l’accordo non c’è, secondo me è arrivato il momento di andare avanti come un treno sul Salario ...

Fondi russi a Lega - la domanda a Conte e Di Maio : ‘Chiederete chiarimenti a Salvini?’. Ma loro non rispondono : Dopo l’inchiesta del sito americano BuzzFeed e la pubblicazione di un audio che testimonia una trattativa tra emissari di Matteo Salvini e alcuni uomini d’affari russi per negoziare un finanziamento milionario di Mosca alla Lega, (smentito dal Carroccio, ndr) c’è poca voglia di parlare tra gli esponenti di governo pentastellati. Nessun commento da parte del vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, che fugge via dalle ...

M5s - Luigi Di Maio non tiene più i suoi : agguato in aula per frantumare l'asse con la Lega : Oggi si saprà quale, delle decine di proposte di modifica al decreto sicurezza bis, fatte dai parlamentari del M5S, passerà il vaglio dei vertici, cioè di Luigi Di Maio. Probabilmente quelle più indolori, quelle non in grado di provocare l' alleato leghista, dandogli il pretesto per la temutissima c

Di Maio rilancia il taglio del cuneo La lotta 5S-Lega ora è sulle tasse : Flat tax e taglio del cuneo fiscale. Ma anche quoziente familiare, sterilizzazione delle clausole di salvaguardia sull’Iva e spese indifferibili. Con una indefinita correzione del deficit strutturale appena promessa dal ministro del Tesoro Giovanni Tria a Bruxelles per chiudere il dossier procedura d’infrazione. La competizione elettorale Segui su affaritaliani.it

Scuola - rischio scontro Lega-M5S : ecco le parole di Luigi Di Maio : Un articolo di ‘Repubblica’ mette bene in evidenza il rischio di uno scontro politico tra Lega e Movimento 5 Stelle per quanto riguarda la questione dell’autonomia differenziata: il vertice di Governo di ieri avrebbe dovuto sbloccare la situazione di stallo tra le forze politiche di maggioranza ma alla fine è arrivata una fumata nera. I grillini non condividono affatto il progetto di regionalizzazione della Scuola e ...

Luigi Di Maio : “Con Salvini non c’è alcun problema - ma Lega ci sostenga su Autostrade” : Il vicepremier Luigi Di Maio, dopo aver disertato il Cdm di ieri e aver provocato Salvini in un video su Facebook, chiarisce: "Avevo avvertito della mia assenza (al Cdm, ndr) Non c'è alcun problema con Salvini. Ho semplicemente detto che mi dispiace il silenzio della Lega perché mi aspetto sostegno su questo tema".Continua a leggere

Di Maio : silenzio Lega giova Benetton : 22.48 "Dispiace il silenzio della Lega sulle concessioni. Fa sentire ancora più protetti i Benetton. A me il partito dei Benetton non fa paura, questa volta vincono i cittadini". Così il vicepremier Di Maio su Facebook. "Non c'entra nulla il lavoro.Mi dispiace che sulla revoca alle concessioni,ma anche sull'immunità penale,Salvini dica che si perderanno posti di lavoro. Non possiamo farci ricattare e non si perderanno posti di lavoro".Sulla ...

La Lega scarica Di Maio sulla revoca della concessione : "Il 14 agosto pensi ai familiari delle vittime" : Due ore dopo l’esplosione di quella dinamite che ha liberato Genova dal moncone del ponte Morandi e dai fantasmi del 14 agosto di un anno fa, Luigi Di Maio appare in diretta Facebook per rilanciare l’affondo contro Autostrade. Volto deciso, inquadratura in primissimo piano. Alle spalle uno skyline che ha chiuso con il passato e si proietta, con molte incognite, verso il futuro. Il capo politico dei 5 stelle è un fiume in ...

Di Maio attacca Autostrade a mercati aperti. La società minaccia azioni legali : Luigi Di Maio attacca Atlantia. E lo fa a mercati aperti. Ieri, parlando del possibile ingresso dei Benetton in Alitalia, il leader dei 5 Stelle ha dichiarato: “Abbiamo detto ai funerali delle vittime del Ponte Morandi che revocavamo le concessioni. Si deve esprimere la commissione del ministro delle Infrastrutture e spero ci dia i presupposti per la revoca. Quando il governo revocherà le concessioni le azioni di Atlantia perderanno in ...

Alitalia - Di Maio va contro Benetton : “Atlantia è decotta”. Il gruppo : vie legali : Il leader dei Cinque Stelle Luigi Di Maio si scaglia a Borse aperte contro la società Atlantia, mettendo una pietra tombale sull’ipotesi di ingresso della holding della famiglia Benetton in Alitalia. «Sulla questione di Atlantia se abbiamo detto a Genova che revocavamo le concessioni autostradali, il giorno in cui in maniera coerente lo faremo quel...