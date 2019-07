lanotiziasportiva

(Di mercoledì 10 luglio 2019) La XXII edizione dei Campionati del Mondo di deltaplano è pronta a spiccare il volo.Per la quarta volta l’Italia ospita la massima competizionedopo quelle del 1999, 2008 e del 2011 tutte volate in Umbria. Questa volta, dal 13 al 27 luglio, toccherà ai cieli del Friuli e non solo perché non si può escludere sconfinamenti nelle vicine Austria e Slovenia. Dipenderà dai percorsi di gara che in buone condizioni possono superare i 100 km e anche dalla meteo che condizionerà pure la scelta del sito die quello di atterraggio. A disposizione il monte Crostis in Carnia, il Cuarnan sopra Gemona e il Valinis a Meduno (Pordenone); atterraggio ufficiale a Bordano e base operativa a Tolmezzo entrambe in quel di Udine. Grazie al sistema live tracking i voli, uno al giorno meteo permettendo, potranno essere seguiti momento per momento sulla pagina facebook, e nel sito ufficiale ...

SportPiceno : Deltaplani pronti al decollo per il titolo mondiale - gazzettadegliau : Deltaplani pronti al decollo per il titolo mondiale - fainformazione : Deltaplani pronti al decollo per il titolo mondiale La XXII edizione dei Campionati del Mondo di deltaplano è pront… -