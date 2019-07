Dauntless | in arrivo la nuova stagione con l' aggiornamento Fortune & Glory

Dauntless raggiunge il traguardo di 10 milioni di giocatori ed è in arrivo anche su Nintendo Switch : Dauntless, il gioco d'azione in stile Monster Hunter di Phoenix Labs, sta per arrivare anche su Switch, riporta VG247.com.Phoenix Labs, inoltre, ha annunciato che Dauntless ha raggiunto i 10 milioni di giocatori, tre settimane dopo la sua uscita, il 21 maggio.Alla fine dello scorso mese, il gioco free-to-play poteva contare su 5 milioni di giocatori, in aumento rispetto al fine settimana precedente, quando furono confermati 4 milioni di ...