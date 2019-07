Dal 1° al 31 agosto chiuderà per lavori il tratto tra Loreto e Udine della metropolitana

Concorsi Farmacie OspeDaliere e Parafarmacie : candidature a luglio-agosto : Al momento il portale online Farma Lavoro dedicato alle offerte di lavoro destinate ai laureati in farmacia e CTF ha divulgato vari bandi di concorso pubblico da parte di un policlinico, un istituto ospedaliero locale e un'azienda leader nella gestione di paraFarmacie, per l'assegnazione di alcune posizioni con la carica di farmacista, da collocare all'interno dei propri organismi. Bandi di Concorso a luglio L'azienda ospedaliera universitaria ...

LEGO presenta : Creator Expert -Harley-Davidson® Fat Boy®Dal 1 agosto in vendita in tutto il Mondo : Il Gruppo LEGO® presenta oggi l’ultimo modello di LEGO® Creator Expert: un’Harley-Davidson® Fat Boy® che arriverà nei LEGO Store di tutto il Mondo il 1° agosto 2019. Sviluppata in collaborazione con Harley-Davidson®, questa dettagliata interpretazione LEGO® dell’iconica motocicletta di casa Milwaukee cattura l’estetica vera e propria del modello con tanto di finiture, superfici ed elementi di design per replicare l’Harley-Davidson® ...

Oroscopo della settimana Dal 29 luglio al 4 agosto : lavoro per Toro - Cancro triste : Nella settimana che va da lunedì 29 luglio a domenica 4 agosto, Sole, Marte e Venere risplenderanno nei gradi della costellazione del Leone. La Luna nella Vergine le darà qualche novità, mentre Nettuno in Pesci potrebbe minare ancora l'umore dei nativi. Di seguito le previsioni astrologiche della settimana segno per segno. L'Oroscopo settimanale dall'Ariete alla Vergine Ariete: sarete stressati, non riuscirete a smaltire adeguatamente queste ...

Oroscopo settimanale Dal 29 luglio al 4 agosto : Acquario invidioso - Toro ansioso : Durante la settimana dal 29 luglio al 4 agosto 2019, la Luna viaggerà dai Gemelli alla Vergine, mentre Marte, il Sole e Venere transiteranno nel segno del Leone. Plutone e Saturno rimarranno in Capricorno, come Urano in Toro e Giove nei gradi del Sagittario. Nettuno stabile nel segno dei Pesci, il Nodo Lunare sarà in Cancro. Stress per il Toro Ariete: nervosi. L'asse di contrasto Terra-Fuoco metterà sul cammino settimanale dei nativi alcuni ...

Sistema operativo Huawei svelato Dal 9 all’11 agosto in Cina? Galeotta la conferenza sviluppatori : Il Sistema operativo Huawei continua ad essere un progetto in essere per il produttore cinese, nonostante i segnali di distensione di Trump e del governo USA contro il ban software e hardware scatenato a maggio scorso. L'azienda asiatica sembra intenzionata a non abbandonare lo sviluppo dell'esperienza software proprietaria, magari nell'ottica di essere pronta nel futuro ad affrontare ogni calamità. Dal prossimo 9 agosto e fino al giorno 11 ...

Gianluca Centenaro Dal 5 Luglio nei digital store con il nuovo singolo “Cervo ad Agosto” : ALL MUSIC NEWS Gianluca Centenaro dal 5 Luglio nei digital store con il nuovo singolo “Cervo ad Agosto” Da Venerdì 5 Luglio in radio e nei digital store “Cervo ad Agosto”, il nuovo singolo del cantautore Gianluca Centenaro, brano dallo stampo e dalle sonorità estive, prodotto da Filadelfo Castro e distribuito da Believe digital. Nonostante l’ ironia del testo, il singolo tratta un argomento delicato, delle dinamiche di una relazione ...

Eclissi lunare ed Eclissi solare - i prossimi appuntamenti in Italia : Dal 16 luglio 2019 al 2 Agosto 2027 dieci imperdibili appuntamenti : L’Eclissi solare che la scorsa notte ha oscurato il cielo nel Sud America è stata molto importante per il mondo scientifico e la ricerca astronomica, sulle orme della “Great American Total Solar Eclipse” dell’Agosto 2017 o la grande Eclissi europea del 20 marzo 2015 nel giorno dell’Equinozio di Primavera. Negli ultimi 4 anni, abbiamo avuto tre grandi Eclissi solari e adesso ci prepariamo all’Eclissi lunare del ...

Non Solo Show Cooking in Valle d’Aosta Dal 20 luglio al 19 agosto : L’Assessorato del Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali informa che nel giardino interno della sede della Congregazione delle Suore

Anticipazioni Upas estate : i giorni di pausa saranno Dal 12 al 23 agosto : Sarà un'estate 2019 ricca di sorprese in Un posto al sole come ci rivelano le Anticipazioni. Al centro delle trame, infatti, ci sarà un triangolo d'amore, la lotta di potere ai Cantieri, un tradimento che si consumerà e il passato di Marina. Ecco i dettagli più precisi. I giorni di pausa di Un posto al sole I fan di Un posto al sole potranno godere delle avventure dei protagonisti di Palazzo Palladini per quasi tutto il periodo estivo. La soap ...

Festival MoliseCinema a Casacalenda Dal 6 all’11 agosto : Si terrà quest’anno la 17° edizione del Festival MoliseCinema. Appuntamento a Casacalenda dal 6 all’11 agosto 2019. Il Festival prevede

Dal 5 luglio al 3 agosto torna la kermesse Le Terrazze Teatro Festival di Roma : Dal 5 luglio al 3 agosto torna la kermesse Le Terrazze Teatro Festival di Roma. Al Palazzo dei Congressi grandi professionisti della risata: SCQR, Dado, Pablo & Pedro, I Centouno, Enzo Salvi, Cinzia Leone, Premio Persefone Comicus, Antonello Costa, Massimo Bagnato e Carmine Faraco. E’ scientificamente provato: Ridere fa bene alla salute. Quindi, se già una sola risata può incidere positivamente sul nostro benessere psicofisico, immaginiamo ...

Dal 5 luglio Cleto sotto le stelle : appuntamenti fino al 29 agosto : Con la rassegna “Cleto sotto le stelle”, promossa dal Comune di Cleto e dalla locale Pro Loco, ideata e diretta

Calendario Serie TV 2019 USA/UK : Our Boys su HBO Dal 12 agosto : Calendario Serie Tv 2019 Le date di partenza delle Serie Tv negli USA e non soloCalendario Serie Tv 2019. – Tv USA e non solo. Una guida fondamentale per chi vuole sempre sapere quando parte la sua Serie tv preferita nel suo paese d’origine. L’ottava stagione di Homeland è stata spostata in autunno.Ecco quindi le date del 2019 delle Serie tv dagli USA, comprese le partenze su Netflix o Amazon che rappresentano rilasci ...

Netflix Italia il catalogo Serie Tv : Dear White People 3 Dal 2 agosto : Netflix Italia catalogo Serie Tv- Elenco delle Serie tv presenti nel catalogo ItalianoNetflix Italia catalogo Serie TV – Netflix è ormai diventato un punto di riferimento in Italia per quanto riguarda le Serie tv. L’obiettivo di questo articolo è quello di fare un po’ d’ordine, almeno per il reparto Serie tv, e proporvi questo elenco sempre aggiornato sui contenuti seriali che sono presenti sulla piattaforma Italiana del ...