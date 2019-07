Cristiano Ronaldo premia la Juve | titolo a +128% da luglio 2018

Juventus - domani la ripresa : l’elenco dei convocati - Cristiano Ronaldo rientra il 13 : Il 10 luglio inizierà ufficialmente la nuova stagione della Juventus, i bianconeri avranno il compito di confermarsi come Campioni d’Italia, curiosità nel vedere all’opera il nuovo allenatore Maurizio Sarri. Ronaldo e Matuidi si uniranno al gruppo sabato 13 luglio e nelle prossime settimane si aggregheranno anche i calciatori impegnati con le Nazionali. Si preannuncia una giornata scoppiettante in casa Juventus con ...

Play it Cool : arriva in Italia il nuovo profumo di Cristiano Ronaldo : CR7 Play IT Cool: il nuovo profumo di Cristiano Ronaldo arriva in Italia Play It Cool, la nuova fragranza del campione mondiale Cristiano Ronaldo è finalmente arrivata sul mercato Italiano. Distribuita dall’azienda veneta Mavive Spa, la nuova eau de toilette maschile colpisce con le sue note fresche e frizzanti. Una creazione olfattiva pensata per i più giovani, da qui il suo nome “Play it Cool” – scritta fatta a mano da Ronaldo stesso ...

Juventus - la spalla di Cristiano Ronaldo potrebbe arrivare dal City : piace Gabriel Jesus : La Juventus inizierà mercoledì 10 luglio la preparazione estiva alla Continassa, successivamente partirà per la tourneé asiatica che la vedrà impegnata in alcuni importanti match di International Champions Cup. La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato e si attende a giorni la possibile definizione della trattativa che dovrebbe portare il difensore centrale De Ligt alla Juventus. Come è noto però i bianconeri dovranno pensare a ...

Francis Obikwelu su Cristiano Ronaldo : 'Non è mai stato esplosivo come adesso' : Cristiano Ronaldo è un calciatore che ha dimostrato di avere sempre voglia di superare record e vincere nuovi trofei. Il segreto del suo successo è stato oggetto di un'intervista che il suo amico Francis Obikwelu ha rilasciato a Fox Sports. L'ex velocista, vice campione olimpico di Atene 2004, saltuariamente viene contattato da CR7 perché quest'ultimo, avendo una cura maniacale del suo corpo, ci tiene ad allenarsi con lui. Ultimamente il numero ...

Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo si godono le vacanze : Georgina Rodriguez ha postato diverse foto in compagnia del suo compagno Cristiano Ronaldo e dei loro figli. La sexy fidanzata del fuoriclasse della Juventus sta conquistando sempre più seguaci su Instagram\\ Georgina Rodriguez è forse la wag più seguita e chiacchierata del mondo del calcio. La sexy compagna del fuoriclasse della Juventus Cristiano Ronaldo, infatti, ha molto seguito sui social dove vanta oltre 12 milioni di ...

Allenamento speciale per Cristiano Ronaldo : scatti da ‘primatista’ con il campione Obikwelu [VIDEO] : Cristiano Ronaldo mette il turbo: Allenamento col primatista europei dei 100 metri in vacanza per il portoghese della Juventus Allenamento… turbo per Cristiano Ronaldo. L’attaccante portoghese non si ferma mai, nemmeno in vacanza e in vista del ritorno in campo con la Juventus continua a lavorare sodo per mantenersi in splendida forma. Il calciatore della Juventus è stato oggi in pista con un grande campione, Francis Obikwelu, ...

Cristiano Ronaldo – Vacanza sì - ma continua l’allenamento : maestro d’eccezione [VIDEO] : Cristiano Ronaldo non perde l’abitudine di correre. Neppure in Vacanza. Il portoghese si tiene in forma con gli scatti con un maestro d’eccezione: Francis Obikwelu, nigeriano, ma naturalizzato portoghese. Il primatista europeo nei 100 metri è grande amico dell’attaccante, che sul suo profilo Instagram pubblica un video in cui si allena con lui. In basso il VIDEO dell’allenamento di Cristiano ...

Juventus - De Ligt in bianconero grazie anche a Cristiano Ronaldo (RUMORS) : Settimana prossima potrebbero arrivare importanti ufficialità da parte di molte società di vertice della Serie A. Dall'Inter al Napoli, fino alla Juventus, si attendono novità importanti in tema soprattutto di arrivi. La società di Suning potrebbe ufficializzare Lazaro dall'Hertha Berlino e Dzeko dalla Roma, mentre il Napoli annunciare Manolas (possibile già questo fine settimana) e James Rodriguez. anche la Juventus è molto attiva e potrebbe ...

Real Madrid - Kroos sorprende : “La cessione di Cristiano Ronaldo ha fatto felici tutti…” : Il centrocampista del Real Madrid, Toni Kroos, ha concesso un’intervista alla ‘Sport Bild‘ parlando del suo futuro ma anche di Cristiano Ronaldo, quest’anno alla Juve dopo aver vinto tutto in Spagna. Sorprendono un po’ le parole del calciatore tedesco in merito all’asso bianconero, soprattutto per quella che era la volontà del portoghese: “Cristiano Ronaldo via? Sarebbe strano se non si sentisse la ...

Real Madrid - Kross sorprende : “La cessione di Cristiano Ronaldo ha fatto felici tutti…” : Il centrocampista del Real Madrid, Toni Kroos, ha concesso un’intervista alla ‘Sport Bild‘ parlando del suo futuro ma anche di Cristiano Ronaldo, quest’anno alla Juve dopo aver vinto tutto in Spagna. Sorprendono un po’ le parole del calciatore tedesco in merito all’asso bianconero, soprattutto per quella che era la volontà del portoghese: “Cristiano Ronaldo via? Sarebbe strano se non si sentisse la ...

La nuova Juventus di Sarri : spazio alle ali offensive e Cristiano Ronaldo centravanti : Come è noto, è avvenuto il famoso incontro fra il nuovo tecnico bianconero Maurizio Sarri e Cristiano Ronaldo: inizialmente previsto a Novarino in Grecia, i due si sono incontrati in Costa Azzurra, ed è stata occasione per entrambi di conoscersi e parlare della nuova Juventus. Secondo il Corriere dello Sport, da questo confronto è emersa la volontà del tecnico toscano di promuovere un 4-3-3 offensivo, che dovrebbe andare a valorizzare le ali, ...

Cristiano Ronaldo in vacanza sullo yacht da 200mila dollari a settimana : Palestra, idromassaggio e addirittura sala cinema: Cristiano Ronaldo non bada a spese per regalare alla sua famiglia una vacanza in barca da mille e una notte. Cristiano Ronaldo è uno dei calciatori più ricchi, vanta tantissimi sponsor e ha investito in numerose attività commerciali. È uno degli sportivi più ricchi e questo gli permette di condurre una vita privilegiata, fatta di vacanze di lusso con la sua famiglia. --Stando a ...

Cristiano Ronaldo - le vacanze tra amore - leggenda e una super mancia : PredestinatoOrigini «americane»L'operazioneFinestre rotteLo scambioAltro che CR7...Libro CuoreProprio tu...Primo amoreCocco di mammaOcchio alle sorelleLa scaramanziaHa qualcosa in piùNo tattooPollo, insalatina...IcemanDi un altro pianetaTestimone generosoA tutto gasLa multa salataL'altra carriera?Ciak, si giraCuore d'oroIl risarcimentoRe di CoppeGuai a prenderlo in giroSorriso smaglianteImpeccabile e coloratoCarisma da ...

Il Papu Gomez imita Cristiano Ronaldo - posa sexy in barca : gli amici lo deridono sui social [FOTO] : Il Papu Gomez divertente sui social: imita Cristiano Ronaldo e viene deriso dagli amici sui social I calciatori si stanno godendo un po’ di relax prima di tornare a lavoro con le loro squadre per la preparazione per la nuova stagione. Cristiano Ronaldo ha aggiornato tutti i suoi follower sui social con scatti mozzafiato e divertenti video dalla sua vacanza in yacht in Costa Azzurra, stimolando qualche suo collega fare un po’ ...