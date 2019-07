Cos’è Hbo Max | il nuovo servizio di streaming che sfida Netflix

wired

(Di mercoledì 10 luglio 2019) In un panorama mediatico in cui la concorrenza fra le piattaforme disi fa sempre più agguerrita, da tempo si parlava delche avrebbe lanciato il colosso americano WarnerMedia. In queste ore ne è stato ufficializzato il nome e sono stati rivelati anche i primi dettagli: la nuova piattaforma si chiamerà Hbo Max e andrà dunque a giocare sulla popolarità del brand Hbo soprattutto in campo seriale, e il suo lancio dovrebbe avvenire almeno negli Stati Uniti nella primavera 2020. Al debutto è stato annunciato che il suo catalogo dovrebbe contenere circa 10mila ore di contenuto. E fra i titoli di punta della nuova piattaforma ci sarà proprio Friends, una delle produzioni televisive Warner Bros più di successo degli ultimi decenni, che proprio all’inizio del 2020 lascerà, alla quale garantiva visualizzazioni record. Stesso destino per Willy il principe di Bel ...

