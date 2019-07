ilnapolista

(Di mercoledì 10 luglio 2019)è ancora in vacanza, scrive il Corriere dello Sport. prima Mykonos, poi Formentera. Sta ricaricando le batterie ma non ha smesso di allenarsi, tra jogging, tapis roulant e programmi personalizzati.del polacco è arrivare in forma a Dimaro, dove approderà venerdì. “Si è tenuto in forma, ben conscio che, stavolta, non ci saranno più alibi a disposizione, visto che tutti attendono il ritorno del vero, quello che non teme la concorrenza. Un top player”. Il bilancio della scorsaè stato positivo, ben oltre le aspettative: 20 gol, di cui 17 in campionato. Ottimo, dato che veniva da due gravissimi infortuni che gli sono costate due anni di sofferenza e delusione., però, è un perfezionista e adesso ha un solo obiettivo: andare oltre quel risultato. È forte della stima di Ancelotti: “Pur giocando a singhiozzoha segnato tanto, e senza quei rigori che ...

napolista : CorSport: L’obiettivo di #Milik per la prossima stagione è superare i 20 gol. L’attaccante non ha smesso di allena… - zazoomblog : CorSport a sorpresa: L’obiettivo del viaggio di Giuntoli non era James ma Rodrigo - #CorSport #sorpresa: #L’obietti… -