Corey Taylor degli Slipknot si scaglia contro i negazionisti | “Oltraggiate la memoria”

(Di mercoledì 10 luglio 2019)ha affidato al suo account Twitter un grido di dissenso verso coloro che negano una realtà, rivolgendosi in particolar modo aidell'Olocausto e della schiavitù: Mi rivolgo a tutti gli stro**i arretrati: per il semplice fatto che per voi qualcosa non sia reale, ciò non implica che non lo sia nei fatti. Negare cose come l'Olocausto, la schiavitù ecc. è oltraggioso per la memoria dei sopravvissuti e irrispettoso per le persone che hanno lottato per loro. Il negazionismo è la linea di pensiero seguita, nella maggior parte dei casi, dai nostalgici del regime nazifascista che sulla base di teorie complottiste cercano di dimostrare l'inesistenza dell'Olocausto. Tale fenomeno, per esempio, in Italia costituisce un reato ed è punito con la reclusione da 2 a 6 anni e la nuova legge - la n.115 - è stata approvata il 16 giugno 2016. La legge ...

