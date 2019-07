forzazzurri

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Antonioscrive di un patto di ‘governo’ nelnel suo editoriale per Repubblica ‘Il Graffio’ C’è un patto di governo nel, lo spiega Antonionel suo editoriale per Repubblica ‘Il Graffio’ “C’è un contratto di governo anche nel. Lo hanno definito in aprile De Laurentis e. Niente è scritto. Solo parole chiare e ferme condivise da due personaggi impegnati a lanciare finalmente la grande sfida a Juventus e Inter. Può essere ricordato come “il patto di Pasqua”, uno di quei giorni di festa in cui il presidente era solo a, con tanto tempo per pensare. La signora Jacqueline era volata a Los Angeles per la nascita di un nipotino. Solo qualche ora di svago, il sabato santo in una tenuta stile California di Melizzano nel Sannio. L’intesa con Ancelotti è il primo punto di forza nel2020. È ...

ForzAzzurri1926 : Corbo: “Patto di ‘governo’ nel #Napoli: da #Icardi a #Insigne, così #ADL e Chiavelli lanciano la sfida a #Juventus… -