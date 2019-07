Coppa d’Africa 2019 | Nigeria-Sudafrica 2-1 | le Super Aquile volano in semifinale | decide

Coppa d’Africa - Nigeria all’ultimo respiro : Sudafrica ko e semifinale conquistata [FOTO] : Dopo il successo del Senegal contro il Benin si è disputato il secondo match valido per i quarti finale della Coppa d’Africa, vittoria e qualificazione all’ultimo respiro per la Nigeria che ha trovato all’89’ la rete del 2-1, beffa nel finale del Sudafrica che deve abbandonare la competizione tra le delusione. Nel primo tempo meglio la Nigeria che passa in vantaggio al 27′ con Chukwueze, la risposta dela ...

LIVE Nigeria-Sudafrica 0-0 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : i Bafana Bafana sfidano le Super Aquile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.44 Il Sudafrica, dopo aver infarto i sogni dei padroni di casa dell’Egitto, cercherà invece di fare un altro colpaccio, puntando sulla solidità del gruppo. 20.39 La Nigeria parte sulla carta favorita e dopo aver eliminato i campioni uscenti del Cameroon, sono pronti ad andare fino in fondo, puntando soprattutto sul grande potenziale offensivo. 20.35 Non ci sono grandi novità nei due ...

Coppa d’Africa - si ferma la corsa della favola Benin : il Senegal vince di misura e vola in semifinale : Non riesce l’impresa alla favola Benin, la sua avventura in Coppa d’Africa si conclude ai quarti di finale. Il Senegal di Gomis, Koulibaly, Mane, Niang e Keita ha la meglio ed è la prima semifinalista della competizione. Vittoria, però, non senza qualche fatica, visto che la rete, l’unica, decisiva, arriva soltanto al 69′: a segno Gueye. Tra poco meno di un’ora l’altra semifinale tra Nigeria e ...

LIVE Senegal-Benin 1-0 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : espulso Verdon - Scoiattoli in 10 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE . 84′ Ci prova Diagne ma il suo tiro a giro è troppo lento il portiere blocca senza problemi. 83′ espulso Verdon BENIN IN 10! Manè si invola verso la porta e viene steso al limite dell’area, l’arbitro non può che espellere il difensore centrale. 81′ Terzo e ultimo cambio per gli Scoiattoli: termina la partita di Soukou inizia quella di Djigla. 79′ Secondo ...

LIVE Senegal-Benin 1-0 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : Gueye porta in vantaggio i Leoni di Teranga : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE . 71′ Manè arriva vicinissimo al raddoppio ma il guardalinee segnala fuorigioco. 70′ Gueye serve Manè al limite dell’area, l’attaccante supera due avversari e chiude il triangolo con il numero 5 che trafigge in diagonale il portiere avversario. 70′ GOOOOOOOOOOOOOOL SENEGAAAAAAAL!!!!!!! A segno Gueye! 68′ Primo cambio per il Benin: esce dal campo ...

LIVE Senegal-Benin 0-0 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : gol annullato per fuorigioco ai Leoni di Teranga : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE . 61′ OCCASIONE BENIN! Punizione dalla destra, palla molto tesa, stacca da solo nel cuore dell’area Verdon ma la palla termina alta. 59′ Saivet ci prova di destro, il suo tiro si spegne di poco alto. 58′ Manè recupera un pallone a limite dell’area avversaria e viene steso. Punizione pericolosissima. 57′ Stesso leitmotiv del primo tempo. I Leoni di Teranga ...

LIVE Senegal-Benin 0-0 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : meglio i Leoni di Teranga nel primo tempo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE . 48′ Termina il primo tempo senza ulteriori emozioni. 47′ GRANDE OCCASIONE SENEGAL! Nieng arriva a tu per tu con il portiere, il tiro viene respinto, prova il tap-in Manè ma un difensore respinge in scivolata. 46′ Koulibaly lancia lungo per Keita che stoppa e mette dentro, Verdon è provvidenziale e anticipa Niang che sarebbe stato da solo a porta vuota. 45′ Saranno 3 i ...

LIVE Senegal-Benin 0-0 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : gli Scoiattoli sfiorano il vantaggio con Pote : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE . 29′ Manè viene servito sulla destra, supera due avversari e la mette dentro per l’accorrente Niang che viene anticipato di un soffio da Allagbe in uscita. 28′ Keita si libera di due avversari sulla sinistra e mette dentro, palla troppo sul portiere che blocca. 27′ Gli Scoiattoli sembrano aver preso fiducia e hanno alzato decisamente il baricentro. 26′ BENIN ...

Coppa d’Africa 2019 : al via oggi i quarti di finale della competizione : Coppa d’Africa 2019: al via i quarti di finale della competizione oggi mercoledì 10 luglio, cominciano i quarti di finale di Coppa d’Africa. Lunedì sono terminati gli ottavi e le sorprese non sono di certo mancate; fuori i padroni di casa dell’Egitto di Momo Salah: era la squadra favorita secondo le quote a inizio torneo, ma i faraoni sono stati incredibilmente eliminati dal Sudafrica. Un’altra sorpresa è stata ...

Ghoulam : “È stato difficile rinunciare alla Coppa D’Africa. Koulibaly migliore in Europa - che coppia con Manolas! Su James e Sarri alla Juve…” : L’intervista di Ghoulam a Sky Sport 24 L’esterno del Napoli, Faouzi Ghoulam è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, ecco quanto ha dichiarato: “E’ stata una scelta molto difficile rinunciare alla Coppa D’Africa, la gente sa quanto ci tenga alla mia nazionale. Però ora le mie sensazioni sul campo qua a Dimaro sono buone. Ho vissuto tanti anni importanti qui a Napoli con giocatori molto carismatici come ...

LIVE Senegal-Benin - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE . Buonasera amici sportivi, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di OA Sport al primo quarto di finale della Coppa d’Africa 2019 tra Senegal e Benin. Nel fantastico scenario del Cairo International Stadium, si disputerà un match che si preannuncia molto spettacolare. Nella loro storia le squadre si sono affrontate solo quattro volte e il Senegal è in netto vantaggio con ben tre vittorie e un ...

Pronostico Madagascar vs Tunisia - Coppa d’Africa 11-07-2019 e Formazioni : Coppa d’Africa, quarti di finale, analisi, Formazioni e Pronostico di Madagascar-Tunisia, giovedì 11 luglio 2019. Scopri la nostra previsione.Chiude il programma dei quarti di finale di Coppa d’Africa in Egitto, la sfida tra il Madagascar e la Tunisia, in programma alle 21 allo stadio Al Salam del Cairo. Il Madagascar, alla prima partecipazione in una fase finale, sta scrivendo la storia per aver raggiunti i quarti grazie alla ...

Pronostico Costa d’Avorio vs Algeria - Coppa d’Africa 11-07-2019 e Formazioni : Coppa d’Africa, quarti di finale, analisi, Formazioni e Pronostico di Costa d’Avorio-Algeria, giovedì 11 luglio 2019. Scopri la nostra previsione.Continua la fase a eliminazione diretta in Coppa d’Africa in Egitto con la sfida tra la Costa d’Avorio e l’Algeria, in programma alle 18 allo stadio di Suez. Gli Elefanti sono giunti lentamente ai quarti grazie a una rete di Zaha nella sfida con il Mali. Dopo il ko col ...