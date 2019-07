Concorsi Farmacie Ospedaliere e Parafarmacie | candidature a luglio-agosto

Blastingnews

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Al momento il portale online Farma Lavoro dedicato alle offerte di lavoro destinate ai laureati in farmacia e CTF ha divulgato vari bandi di concorso pubblico da parte di un policlinico, un istituto ospedaliero locale e un'azienda leader nella gestione di para, per l'assegnazione di alcune posizioni con la carica di farmacista, da collocare all'interno dei propri organismi. Bandi di Concorso aL'azienda ospedaliera universitaria ''policlinico-Vittorio Emanuele'' di Catania (Sicilia) ha proclamato un concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l'accoglimento per un periodo di cinque anni di personale specializzato in funzione di direttore farmacista UOC farmacia II da ubicare all'interno della farmacia ospedaliera. La domanda di assunzione deve essere compilata e firmata in carta semplice e spedita con una raccomandata con ricevuta di ritorno A.R. o personalmente al ...

