Concerti luglio 2019 | calendario date | biglietti e città Ecco gli artisti

PalcoLive - la grande musica invade Pusiano : 20 e 21 luglio - i Concerti imperdibili : HOTHOUSE FLOWERS (unica data nel nostro Paese), MICHAEL CHAPMAN, BOB MALONE Band feat. The Malonettes (per la prima volta in Italia con la band completa), Cisco, Gabriele Mancuso Band , Luca Olivieri Band, 404 NotFound, Acoustic Noise, Aura, Tupsico, Learning to floyd, Silences. Sono alcuni degli ar

Concerti - biglietti nominali obbligatori dal primo luglio : ecco cosa cambia con la nuova legge : Riflettori puntati sulla legge 145, approvata lo scorso dicembre, che forse ai più non dice nulla, ma è in realtà molto importante sia per l’industria della musica dal vivo, sia per chi è appassionato di Concerti e acquista i biglietti. Per combattere la rivendita attraverso canali non ufficiali di biglietti a prezzi gonfiati, il cosiddetto fenomeno del “secondary ticketing”, dal primo luglio 2019 per i grandi eventi dal vivo previsti per oltre ...

Info utili e scaletta per i Concerti di Laura Pausini e Biagio Antonacci a Milano il 4 e 5 luglio : ritiro biglietti e indicazioni : Dopo Bari e Roma, i concerti di Laura Pausini e Biagio Antonacci a Milano sono pronti ad accogliere una nuova carica di fan desiderosi di vedere di cosa siano capaci sul palco, in due, e con una scaletta di brani che fanno parte della storia della musica italiana. L'orario di apertura della biglietteria è previsto per le ore 11, con l'erogazione dei biglietti acquistati con l'opzione di ritiro sul luogo dell'evento, mentre il controllo ...

Concerti - da luglio solo biglietti nominativi : Rivoluzione nel ticketing per Concerti. Dal primo luglio si potrà entrare agli eventi musicali solo con i biglietti nominativi. La nuova legge, per gli eventi con almeno 5mila spettatori, ha lo scopo di contrastare il bagarinaggio online anche noto come secondary ticketing. (Lapresse) Redazione ?