Classifica Moto2 Mondiale 2019 | graduatoria | punti e distacchi Alex Marquez in vetta

Moto2 - GP Germania 2019 : Baldassarri non può più sbagliare - Luthi prova la fuga in Classifica : Siamo sempre più vicini all’inizio del weekend di gara del Gran Premio di Germania 2019, nona tappa stagionale del Mondiale Moto2 e ultimo appuntamento prima della pausa estiva di un mese. Al Sachsenring va in scena il classico ultimo atto prima del giro di boa della stagione, perciò i piloti faranno di tutto per ben figurare e per andare in vacanza con il morale alto. Nella categoria intermedia del Motomondiale la lotta per il titolo si è ...