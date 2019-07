Citroën - Nuove versioni per la C3 Aircross

quattroruote

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Laintroduce in Italia due nuovi allestimenti della C3. Forte di un immediato successo di mercato, la crossover urbana francese viene ora declinata in duecombinazioni dedicate allebenzina Puretech. Il Puretech 130 CV anche con cambio automatico. Al top della gamma si posizione la Puretech 130 EAT6, che combina la versione da 130 CV del 1.2 turbo al cambio automatico a sei marce. Viene offerta soltanto nell'allestimento Shine, a partire da 23.550 euro, affiancando così le varianti con cambio manuale già a listino. Per la Puretech 110 con cambio manuale viene invece completata la gamma degli allestimenti, che ora coprono tutte le combinazioni: Live, Feel, Shine e Origins. Il Puretech 130 CV anche con cambio automatico. Al top della gamma si posizione la Puretech 130 EAT6, che combina la versione da 130 CV del 1.2 turbo al cambio automatico sei marce. ...

RValdemburg : Salone di Parigi 2020: Citroen punta sulle berline: in arrivo le nuove C5, C6 e... -