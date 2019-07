Cinema italiano in lutto | addio all’ultima diva Una carriera unica | un simbolo

caffeinamagazine

(Di mercoledì 10 luglio 2019) È morta a Milano Valentina Cortese. L’attrice aveva 96 anni. Originaria di Stresa, è stata attrice die teatro, tra le protagoniste deldegli anni Quaranta. Valentina Cortese era nata a Milano il primo gennaio del 1923 e aveva iniziato la suatografica con il film L’orizzonte dipinto, (1940), a cui seguirono film di grande successo come La cena delle beffe, (1942), La regina di Navarra (1942), Orizzonte di sangue (1943), Quartetto pazzo(1945), e I miserabili (1948). Nel 1948 fu messa sotto contratto dalla 20th Century Fox, e recitò in diverse produzioni statunitensi tra cui Malesia e La contessa scalza. Il primo ruolo importante fu quello di Lisabetta nel film La cena delle beffe (1942) di Alessandro Blasetti. È stata ancheper François Truffaut in Effetto notte (1973), per cui è stata candidata agli Oscar come attrice non protagonista. ...

