Cinema in lutto Attore indimenticabile | ci ha fatto emozionare Lascia un vuoto

(Di mercoledì 10 luglio 2019) ”La foresta silenziosa”, ”Man in black”, ”Palle al balzo” e tanti altri. Chi ha visto questi film si ricorderà certamente del suo volto e delle sue grandi interpretazioni. Rip Torn all’anagrafe Elmore Rual Torn Jr. è mortondo nelpiù profondo ilinternazionale. Attivo in campo televisivo etografico, candidato all’Oscar nel 1984 per la sua interpretazione ne La foresta silenziosa, Torn è morto all’età di 88 anni. In molti lo ricordano come l’agente Z, parte che lo ha consacrato definitivamente alla fama con Men in Black, la pellicola diretta da Barry Sonnenfeld, dove interpreta l’agente Z al fianco di Will Smith e Tommy Lee Jones. Nato in Texas, viene introdotto dalla cugina, l’attrice Sissy Spacek, all’Actors Studio di Lee Strasberg. Il suo debutto risale al 1956 nel film di Elia ...

