Ciclismo | Enrico Zen positivo a una sostanza per cavalli | ha vinto le ultime tre Dolomiti

(Di mercoledì 10 luglio 2019)Zen è risultatoa un controllo antidoping, la notizia ha sconvolto il mondo delperché stiamo parlando del vincitore delletre edizioni della SportfulRace, una delle Gran Fondo più impegnative a livello nazionale. Il 33enne è stato sospeso dalla Procura Antidoping perché è stato trovatoal triamcinolone acetodine e al suo metabolita Catina, cioè unache viene utilizzata come anti-infiammatorio per le articolazioni dei. Il veneto è uno dei volti più noti del mondo amatoriale, tra il 2009 e il 2010 è stato anche professionista e nel 2012 era passato alle Gran Fondo, vincendo letre SporfulRace. Ora Zen e la sua squadra rischiano una multa di 50mila euro che, da regolamento, sarà devoluta a favore della pratica sportiva giovanile. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ...

