Ci sono stati grossi incendi negli stabilimenti balneari sulla spiaggia di Catania

Incendi - notte di paura nel Trapanese : evacuato via mare villaggio turistico - “ci sono stati momenti di paura” : “Ci sono stati momenti di paura, ma siamo riusciti a mantenere la calma e a portare in salvo in poco tempo tutti i turisti“: lo ha raccontato all’Adnkronos Leandro Lupo, un animatore del villaggio turistico Calampiso di San Vito Lo Capo (Trapani) che nella notte è stato minacciato da un Incendio. Oltre 400 turisti, come conferma la Prefettura, sono stati fatti evacuare con le barche e i gommoni di Guardia costiera e di privati. ...

Nella notte 47 migranti sono stati fatti sbarcare a Pozzallo - in Sicilia : Nella notte tra lunedì e martedì sono stati fatti sbarcare a Pozzallo, in provincia di Ragusa (Sicilia), 47 migranti soccorsi nel canale di Sicilia da una motovedetta della Guardia costiera italiana. Il Quotidiano di Ragusa ha scritto che i migranti

Star Wars Jedi : Fallen Order : inizialmente sono stati considerati come protagonisti un alieno e una donna : Star Wars Jedi: Fallen Order ci permetterà di giocare come uno degli ultimi sopravvissuti Jedi nei panni di Cal Kestis, un uomo a cui verrà chiesto di salvare il mondo intero, qualcosa che abbiamo già visto accadere in molte altre storie.Respawn Entertainment, però, aveva preso in considerazione alcune altre opzioni prima di selezionare Cal come il protagonista principale del gioco, e queste opzioni includevano un alieno e una donna, con ...

Nel weekend ci sono stati altri due “casi ong” : I migranti a bordo del veliero Alex (foto: -/AFP/Getty Images) L’approvazione del decreto sicurezza bis, per ora, non sta sortendo gli effetti desiderati. Nel weekend altre due navi, il veliero Alex dell’ong italiana Mediterranea Saving Humans e la Alan Kurdi della tedesca Sea Eye, hanno salvato migranti in mare e si sono dirette verso l’Italia. La prima ha deciso di forzare il blocco, prendendo esempio da quanto fatto da ...

Pellegrinelli-Ramazzotti l’addio ufficiale : “sono stati dieci anni meravigliosi” : La conferma è arrivata con la freddezza e la sintesi di una nota stampa. Poche parole per ufficializzare quello che si vociferava da settimane: la lunga storia d’amore tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli, seconda moglie del cantante, è finita. È la coppia, di comune accordo, a mettere fine alle indiscrezioni, attraverso un comunicato stampa che, seppure nella sintesi, trasuda rispetto, gratitudine reciproca e totale accordo nella ...

sono stati 10 anni bellissimi - ma ora basta! Il comunicato di Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli fa impazzire i fans : C’è una notizia, fresca fresca, che sta agitando il web. Un piccolo terremoto mediatico, un fulmine a ciel sereno in questa estate. Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli hanno dato un grande annuncio: si dicono addio, la loro relazione finisce dopo dieci anni. Una love story che finisce così, dopo passione, amore, attriti, critiche. Come tutte le favole, belle e tormentate. I due hanno addirittura emesso un comunicato stampa per informare ...

Polizia salva cinque cuccioli chiusi in una scatola : due sono stati adottati - si cercano ‘genitori’ per gli altri : Erano in una scatola di cartone con la scritta ‘regalo’. cinque teneri cuccioli sono stati trovati così, poco prima delle 7 di questa mattina, dagli agenti della Polizia di Stato del Reparto Prevenzione Crimine, non lontano dalla loro caserma di Settebagni a Roma. I cagnolini, tutti in buone condizioni, ma tremanti per la paura e sporchi per le tante ore passate all’interno della scatola, sono stati abbandonati lì probabilmente ...

Giulia Salemi - il dolore della mamma Fariba commuove i fan : «Mio fratello e suo figlio sono stati uccisi» : Difficile dimenticare la morte di un familiare, soprattutto quando resta inspiegabile e violenta. I fan di Giulia Salemi hanno scoperto che lo zio e il cugino sono stati uccisi in circostanze...

Genoa - retroscena di Gessi Adamoli : 'sono stati proposti Daniele De Rossi e Borja Valero' : Secondo il giornalista de La Repubblica di Genova, Gessi Adamoli, il Genoa avrebbe spento sul nascere due ipotesi molto suggestive per il centrocampo di Aurelio Andreazzoli. Stiamo parlando di Borja Valero e Daniele De Rossi: due pedine di grande esperienza, destinate probabilmente ad indossare ancora la divisa di un club di fascia alta. Ingaggi alti e lentezza, la 'bocciatura' del Genoa In questo caso, tuttavia, sarebbe stato il Genoa a non ...

Chelsea - Zola : “I risultati sono stati enormi. Sarri farà bene. Un calciatore che mi ha impressionato?…” : “Adesso aspetto la prossima opportunità: quando arriva sarò molto più pronto e preparato di prima”. Cosi’ Gianfranco Zola, ex vice di Maurizio Sarri al Chelsea, in un’intervista a Sky Sport. L’ex fantasista sardo, conclusa l’esperienza al fianco del neo-allenatore della Juve, parla della scorsa stagione: “I risultati, contando anche sulle difficoltà iniziali, sono stati enormi”. “Il ...