Chloe Wiegand scivola dalle braccia del nonno da una nave da crociera? Le nuove verità

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Era in vacanza con tutta la famiglia, la piccola di soli 18 mesi caduta da unadi, la “Freedom of the Seas” della Royal Caribbean, ferma dentro al porto. Inizialmente si pensava che ilmaterno, Salvatore Anello, la tenesse a penzoloni fuori dalla finestra in una zona dedicata ai bambini, mentre laera ferma nel porto. Ma da nuovi accertamenti edichiarazioni rilasciate dall’avvocato della famiglia, in difesa, sembra che ilnon si fosse accorto dell’apertura della finestra, in mezzo ad una fila di finestroni chiusi e che per questo abbia messo in piedi la bambina li davanti. La piccola per riprodurre un suono sul vetro si sarebbe poggiata, senza che ilsi fosse accorto che fosse aperta, precipitando così di sotto. Una enorme tragedia avvenuta a San Juan di Porto Rico come da ricostruzione del Daily Mail. Secondo le prime ...

