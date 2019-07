«Chiuso per camorra» | nuovo furto nel ristorante «Ciro a Mare»

Perché la Croazia ha Chiuso i porti a una nave da turismo italiana : Sta destando molta curiosità la decisione della Croazia di negare l'attracco della nave Giuseppe Franza, che nei prossimi due mesi dovrebbe fare la spola per i turisti della tratta Rijeka – Prorozina. La ragione è che l'armatore Caronte & Tourist non ha presentato alle autorità croate tutti i documenti necessari per svolgere il servizio.

Roma - Petrachi scatenato : “Higuain è perfetto - capitolo Chiuso per Barella” : ”Sono molto felice di essere qui alla Roma, è un onore”. Si presenta così il nuovo direttore sportivo della Roma, Gianluca Petrachi, in conferenza stampa. “Credo che chiunque faccia questo lavoro ambisca di essere in una società così prestigiosa”, aggiunge Petrachi che saluta il Torino. “Voglio ringraziare tutto il popolo granata che mi ha sostenuto in questi anni di lavoro. Non l’ho fatto prima per ...

L’appello di Giovanni : “Ho la sclerosi e sono Chiuso in casa perché mi hanno vietato il montascale” : Giovanni è affetto da sclerosi multipla dal 1997. E' rinchiuso in casa perchè vive in un condominio al primo piano con la presenza di scale. Il suo desiderio più grande era quello di acquistare un montascala a piattaforma capace di portarlo su e giù da casa sua con la sua carrozzina. Dopo aver acquistato e fatto montare per buona parte la struttura, Giovanni è stato intimato a non continuare e a smontare il montascale. Un sogno infranto. ...

La Juve ha Chiuso l’operazione Adrien Rabiot : Affare fatto per la squadra di Sarri. La Juventus ha chiuso l’operazione Adrien Rabiot. A Parigi Fabio Paratici ha incontrato

Il porto di Lampedusa rimane Chiuso solo per le Ong : gli sbarchi continuano : Il porto di Lampedusa rimane chiuso per la Sea Watch, ma intanto gli sbarchi continuano. Otto migranti, probabilmente originari della Tunisia, sono infatti arrivati sull'isola con un barchino trainato da una motovedetta. "L'accoglienza funziona solo per chi arriva autonomamente a Lampedusa, mentre chi è stato salvato da Sea Watch rimane ancora in attesa. Sembra che i diritti delle persone dipendano da chi li salva. Se si è stati salvati da una ...

Bimbo di 4 anni Chiuso in auto sotto il sole : "Chiedeva disperatamente aiuto" : Il bambino era totalmente sudato e si dimenava cercando di aprire le portiere. Sbattendo le sue manine sui finestrini...

Ufficio tributi Chiuso a Modica per aggiornamento dati : Venerdi 21 giugno l’Ufficio tributi situato nei locali dell’ex posta di Corso Umberto a Modica rimarrà chiuso al pubblico

“Programma Chiuso”. Stop inaspettato per ‘Live’ - la decisione è stata proprio di Barbara D’Urso : cosa è successo : Barbara D’Urso dice basta. Anche l’inossidabile signora del Trash finisce con l’esaurire le energie, come ha spiegato nell’ultimo post del suo profilo Instagram ufficiale. Davanti alle richieste di Mediaset, che aveva chiesto di proseguire la messa in onda di Live con altre due puntate oltre quella che andrà in onda stasera 19 Giugno, Barbara D’Urso ha detto ‘no’, preferendo concedere del tempo a se stessa e alla propria famiglia per ricaricare ...

L’Etiopia ha “Chiuso” internet per non far copiare gli studenti agli esami : Una scuola in Etiopia (foto: ZACHARIAS ABUBEKER/AFP/Getty Images) Non sono durate che qualche giorno le promesse del governo etiope di migliorare l’accesso a internet nel paese africano. E soprattutto non sono state mantenute: la connessione entro i confini nazionali è stata quasi completamente chiusa, in un periodo di quattro giorni in concomitanza degli esami scolastici nazionali. L’interruzione del segnale internet è iniziata l’11 giugno 2019 ...

Perché a Roma in dieci anni hanno Chiuso 200 librerie? : Lo scrittore Claudio Morici ha fatto un'indagine – pubblicata su Internazionale – per capire se la colpa è di Amazon o se c'entra qualcos'altro

Cocoricò Chiuso per fallimento - il locale simbolo della movida di Riccione : Per la storia delle discoteche della Riviera romagnola si chiude un’epoca: il gruppo Cocoricò, cui fa capo l’omonima disco sulle colline di Riccione simbolo delle notti trasgressive degli anni ’90, è stato dichiarato fallito. Lo ha deciso il 4 giugno il Tribunale di Rimini respingendo la richiesta di concordato preventivo e accogliendo la richiesta di fallimento presentata dall’Agenzia delle Entrate per una ...

A Genova il porto sia aperto alle persone e Chiuso alle armi : Nell’arco di due settimane hanno bussato alle porte di Genova due navi che hanno messo sotto i riflettori quello che è uno dei porti più importanti del Mediterraneo e il più grande d’Italia, snodo strategico del traffico marittimo dell’intera Europa meridionale.Il 20 maggio a presentarsi al porto di Genova è stata la Bahri Yanbu, nave saudita carica di armi che, partita dagli Stati Uniti, ha ...

Catalogna - Chiuso processo ai leader indipendentisti. Procura chiede 25 anni per Junqueras : La sentenza è attesa in autunno e tra i 12 imputati, di cui 9 in carcere, c’è anche Oriol Junqueras, l’ex vicepresidente della Generalitat nonché eurodeputato, che rischia 25 anni per ribellione. Perché per la Procura di Madrid l’organizzazione del referendum sulla secessione e la successiva dichiarazione di indipendenza della Catalogna è stato un vero e proprio colpo di Stato. Il verdetto del Tribunale supremo arriverà dopo ...

FCA-Renault - Per il governo francese "il caso non è Chiuso" : Il governo francese continua a lanciare segnali favorevoli alla fusione tra la Fiat Chrysler Automobiles e la Renault. "Credo che il caso non sia chiuso", ha affermato il ministro dei Trasporti, Elisabeth Borne, rispondendo, nel corso di un'intervista a BFM TV, alla domanda se i colloqui tra i due gruppi automobilistici fossero da ritenersi ormai chiusi.Il pressing di Le Maire. La dichiarazione di Borne confermano, almeno in parte, ...