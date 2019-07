Chi è Fontana | il fedelissimo di Salvini nuovo ministro agli Affari Ue La leghista

Roma - il ristoratore del centro storico : "Uno sChifo - qui a Fontana di Trevi siamo noi a ripulire le strade" : "Questo è patrimonio Unesco, riceviamo milioni di turisti. siamo disposti a organizzare noi la raccolta. Ma ci dicano dove scaricare", dice Vincenzo Caiazzo, titolare di "La Panetteria"

Abusi sui bimbi in affido a Bibbiano. Fontana : «Agghiacciante - serve una commissione d'inChiesta» : Lorenzo Fontana, ministro per le politiche per le famiglie, non ci sono parole per definire quanto accaduto. «Siamo di fronte a fatti agghiaccianti, di una gravità inaudita. Come Lega,...

Reggio Emilia - affidi illeciti di bambini. Fontana : ‘Subito inChiesta parlamentare’. Di Maio : ‘Verificare tutto il sistema’ : “Ci siamo già attivati per istituire una commissione d’inchiesta sulle comunità familiari che accolgono minori”. È questa la risposta del ministro per la Famiglia, con delega alla tutela minori, Lorenzo Fontana, all’inchiesta della procura di Reggio Emilia che in queste ore ha visto indagati 18 tra sindaci, medici, assistenti sociali, psicologi e psicoterapeuti accusati di aver sottratto minori alle proprie famiglie per darli ...

Fontana : «GioChi 2026 a San Siro - manterremo impegno» : «Io sono convinto che le Olimpiadi e la cerimonia di apertura si svolgeranno nell’attuale stadio di San Siro. È un impegno che ci siamo assunti e quindi lo manterremo». Lo ha detto il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana a 24Mattino di Maria Latella e Oscar Giannino su Radio 24, rispondendo a una domanda sulla […] L'articolo Fontana: «Giochi 2026 a San Siro, manterremo impegno» è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

Maltempo Lombardia : Fontana firma la riChiesta dello stato di emergenza : Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha formalizzato oggi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la richiesta dello ‘stato di emergenza’ per il Maltempo che ha colpito la Lombardia a maggio e giugno. “La conta dei danni – ha spiegato l’assessore regionale al Territorio e Protezione civile Pietro Foroni – è appena iniziata e nei prossimi giorni avremo una prima vera stima attraverso le ...

Edilizia : Rozza (Pd) - 'Fontana e governo riciclano notizie vecChie per voto' : Milano, 20 mag. (AdnKronos) - "A qualche giorno dal voto il presidente Fontana e il ministro Toninelli non ci risparmiamo passerelle elettorali e sorprese. Non solo con sorprendente tempismo oggi si firma l'Accordo di programma tra Mit e Regione Lombardia da 100 milioni di euro per l'Edilizia pubbli

Tangenti in Lombardia - Fontana interrogato dai pm : "Ho Chiarito tutto" : Tangenti in Lombardia, Fontana interrogato dai pm: "Ho chiarito tutto" Il presidente della Regione è indagato nell’ambito dell’inchiesta della Dda di Milano su un vasto sistema corruttivo in Lombardia, che ha portato a 43 misure cautelari. È accusato di abuso di ufficio per una nomina in Regione di un suo ex socio di ...

Tangenti Milano - Fontana sentito dai pm : “Ho Chiarito tutto - sono più che sereno”. Altitonante resta agli arresti domiciliari : “Ho chiarito tutto, sono più che sereno e ho chiarito quella che era la mia posizione”. Attilio Fontana ha parlato con i giornalisti dopo l’interrogatorio, durato circa tre ore, davanti ai magistrati della Procura di Milano. Il governatore lombardo è arrivato in macchina, col suo legale Jacopo Pensa, entrando negli uffici giudiziari da via Pace. L’esponente della Lega è accusato di abuso d’ufficio nell’inchiesta della Dda ...

Tangenti Milano - Fontana sentito dai pm : “Ho Chiarito tutto - sono più che sereno”. Altitonante resta a domiciliari : ‘Influente’ : “Ho chiarito tutto, sono più che sereno e ho chiarito quella che era la mia posizione”. Attilio Fontana ha parlato con i giornalisti dopo l’interrogatorio, durato circa tre ore, davanti ai magistrati della Procura di Milano. Il governatore lombardo è arrivato in macchina, col suo legale Jacopo Pensa, entrando negli uffici giudiziari da via Pace. L’esponente della Lega è accusato di abuso d’ufficio nell’inchiesta della Dda ...

Fontana dopo interrogatorio : Chiarito tutto - sono più che sereno : "Ho chiarito tutto, sono più che sereno. Ho dato le risposte alle domande che mi sono state proposte e ho chiarito quella che era la mia posizione". Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, ha risposto così ai giornalisti che lo attendevano fuori degli uffici giudiziari di via Pace a Milano al termine dell'interrogatorio dei pm a cui è stato sottoposto oggi pomeriggio. Fontana è accusato di abuso d'ufficio per la nomina di Luca ...

Sul Fatto del 12 Maggio : Ufficio Raccomandazioni Lega. Il fido di Salvini - le riChieste a Giorgetti - la giunta Fontana dettata da “Jurassic Park” : Milano Tutti i leghisti nella rete di Nino “Jurassic Park” Inchiesta “Mensa dei poveri” – Lombardia, affari & incarichi: nelle intercettazioni i contatti di Nino Caianiello, ex capo di FI a Varese (arrestato) e gli uomini di Salvini e di Giorgetti di Davide Milosa Il cretino prevalente di Marco Travaglio Salve, sono il Pirla di Sinistra. Non vi dico il mio nome. Ma, appena mi presento, mi riconoscete. Sono entrato in politica nel ...