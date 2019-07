Chi è Eva Collé | modella | artista e personaggio controcorrente

Ciclismo – DiChiarazioni shock di Lance Armstrong : “doping? Abbiamo fatto quello che dovevamo fare” : Affermazioni importanti di Lance Armstrong ai micrfoni di NBC Sports: l’ex ciclista torna a parlare delle sue vittorie cancellate per doping al Tour de France E’ iniziato da pochi giorni il Tour de France 2019 e non sono mancate le forti emozioni. Ieri la vittoria di Elia Viviani in volata a Nancy ha fatto sognare tutti gli appassionati italiani, ma la Grande Boucle fa sempre tornare in mente anche altri avvenimenti, come i ...

Palermo - incendi a Bellolampo : case evacuate - bloccati compattatori cariChi di rifiuti : Brucia ancora la provincia di Palermo. Dopo una notte di paura che ha tenuto in ansia gli abitanti di Alia, Misilmeri, dove due persone sono rimaste intossicate, e Monreale, le fiamme continuano a spaventare anche oggi. incendi stanno minacciando la montagna che sovrasta Bellolampo. In via Poggio del Pineto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco e in azione ci sono anche due canadair. Alcune villette minacciate dalle fiamme sono ...

Tiene le lenti a contatto sotto la doccia e finisce per perdere un ocChio : “Il mio ottico non me l’aveva mai detto” : Non si toglie le lenti a contatto sotto la doccia e finisce per perdere un occhio. La storia di Nick Humphreys è finita su tutti i tabloid inglesi e sta facendo il giro del mondo via social. Il 29enne calciatore dilettante di Shrewsbury nello Shropshire inglese, ha contratto una rara infezione parassitaria all’occhio destro (cheratite da Acanthamoeba) molto probabilmente per non essersi mai tolto le lenti né mentre faceva sport né mentre si ...

Maltempo - Marche in ginocChio. Tanti danni - Numana devastata da pioggia e vento : Un martedì terribile, terrificante sulla costa adriatica. E potrebbe non essere finita qui. La tempesta di pioggia e vento ha lasciato il segno, un segno pesante. Spiagge devastate, strade...

Vendeva senza permesso capi del marChio “Greek Freak” : Antetokounmpo lo denuncia - i dettagli : Antetokounmpo cita a giudizio un uomo della Pennsylvania: Vendeva senza permesso i capi d’abbigliamento del suo marchio “Greek Freak” Brutta bega per Antetokounmpo: il cestista greco ha scoperto un uomo che Vendeva in t-shirt e indumenti vari del marchio “Greek Freak” senza permesso e ha deciso di citarlo in giudizio. Antetokounmpo ha registrato lo scorso anno il suo marchio “Greek Freak” e dopo ...

Tiro a volo - Universiadi 2019 : nello skeet masChile è 15° Alessio Levato. Oro a Nicolas Vasiliou : Nell’ultima gara del Tiro a volo in programma alle Universiadi, lo skeet maschile, conclude al 15° posto nelle eliminatorie Alessio Levato, l’unico azzurro in gara. Al termine della finale oro al cipriota Nicolas Vasiliou, argento al finlandese Timi Valloniemi, bronzo all’indiano Angad Vir Sing Bajwa. In finale il cipriota, che aveva ottenuto l’ingresso in finale al sesto posto soltanto dopo lo shoot off, rompe 56 ...

Caso Bellomo - sms a ricercatrice : “Sei un animale - il tuo dna malato”. Un’allieva : “Il suo è contratto di sChiavitù sessuale” : Parlava alla sorella del contratto scritto da Francesco Bellomo. Un contratto che lei aveva firmato e che definiva di “schiavitù sessuale“. Un’altra borsista invece ha riferito di essere stata “punita” per aver violato gli obblighi imposti da quel documento, finendo in una rubrica sulla rivista della Scuola con “dettagli intimi sulla sua vita privata”. Mentre da un’altra ancora avrebbe preteso che ...

Lazio - sei milioni a Chi rileva aziende in crisi : Roma – La Giunta regionale del Lazio ha approvato oggi le linee di indirizzo per l’accesso al fondo rotativo per il recupero di aziende in crisi da parte dei dipendenti e per l’individuazione del soggetto gestore che si occupera’ dell’attuazione degli interventi del ‘Workers buyout’ (Wbo) per i 6 milioni di euro nel triennio 2019-2021 autorizzati con la Legge di Stabilita’ 2019. Potranno ...

Arrestato Bellomo - ex giudice che imponeva minigonne alle borsiste. Una vittima : «Contratto di sChiavitù sessuale» : Arresti domiciliari per Francesco Bellomo, ex giudice barese del Consiglio di Stato, docente e direttore scientifico dei corsi post-universitari per la preparazione al concorso in magistratura della...

Le origini di God of War : inizialmente il gioco doveva Chiamarsi "Dark Odyssey" e Kratos "Dominus" : Già nella giornata di ieri, vi abbiamo riportato alcune curiosità che riguardano la famosa serie di God of War, con Stig Asmussen, attualmente director di Star Wars Jedi: Fallen Order al lavoro in passato sulla serie, che ha svelato uno dei possibili nomi di Kratos, ovvero "Stig".Ora, come riporta Game Informer, Asmussen ha rivelato quale doveva essere inizialmente il nome della saga. Ebbene, God of War doveva chiamarsi "Dark Odyssey", un nome ...

Maltempo - USA in ginocChio : alluvioni lampo sulla East Coast - Washington e Baltimora devastate. Allagamenti alla Casa Bianca [FOTO e VIDEO] : Gli automobilisti dell’area di Washington D.C. e Baltimora hanno affrontato enormi difficoltà e un pericoloso viaggio di ritorno dopo il lungo ponte festivo del 4 luglio quando violenti acquazzoni hanno allagato le strade, trasformandole in veri e propri fiumi, come mostrano le immagini contenute nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo e i video in fondo. I soccorritori hanno dovuto eseguire diversi salvataggi dall’acqua alta ...

Tiro a volo - Universiadi 2019 : nello skeet Chiara Di Marziantonio in testa tra le donne - attardato Alessio Levato tra gli uomini : Scattano le competizioni di skeet per quanto concerne il Tiro a volo alle Universiadi: nella giornata odierna si sono tenute le prime tre serie eliminatorie delle prove maschile e femminile con alterne fortune per i colori azzurri. Chiara Di Marziantonio infatti è prima tra le donne, mentre Alessio Levato è 15° tra gli uomini. Nella gara femminile sono dieci le tiratrici in gara ed in testa c’è l’azzurra Chiara Di Marziantonio, che ...