Cessione Genoa | Preziosi sarebbe stato ' raggirato' da York Capital

Blastingnews

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Fumata nerissima per la possibiledelagli americani di. Nessuna trattativa infattiin corso per la vendita del club, come emerso nel colloquio avvenuto tra il leader storico della Gradinata Nord, Roberto Scotto, e il presidente del grifone, Enrico. Il colloquio tra Roberto Scotto ed EnricoStando a quanto rivelato da Roberto Scotto la trattativa tra ile gli americani dinonmai iniziata. A confermarglielolo stesso presidente rossoblu, Enrico, le cui parole sembrano sancire definitivamente la fine di un possibile cambio societario. "Ho ricontattato il proprietario delper chiudere la questione sul controllo della- ha scritto Scotto sul proprio profilo Facebook - e gli ho chiesto se effettivamente ci fosse una trattativa in corso per la vendita del club, non volendo ...

dimitripetta : Stavolta ci avevo creduto più di tutte le altre e nemmeno la riapertura del 'fronte Vialli' per la cessione dell'al… - dimitripetta : Cessione Genoa: ultime notizie, ipotesi e dejà vu - ma_liguori : RT @pianetagenoa: Roberto Scotto: «Preziosi mi ha spiegato che non ci sono trattative per la cessione del Genoa» - -