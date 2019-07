Centri antiviolenza | la testimonianza “Le botte del mio ex mi avevano uccisa | qui mi

repubblica

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Una giovane ospite della Casa rifugio Valle di Comino racconta la sua esperienza: "La prima volta che non ho avuto paura a entrare in un bar per un caffè ho provato gioia e dolore. Una canzone mi ha aiutata"

TeresaBellanova : #Spadafora ci risparmi questa farsa e non faccia finta di accorgersi ora di quanto #Salvini sia contro le donne. Pi… - caritas_milano : 33.000 donne sono vittime di violenza. Dati del 1°censimento dei Centri antiviolenza in Italia. Servizi territorial… - valeriafedeli : Basta chiacchiere sottosegretario #Spadafora! Da oltre un anno state tenendo bloccati i fondi 2018 per i centri ant… -