Catania | incendi alla Plaia | fiamme nei lidi e bagnanti in fuga FOTO

Catania - incendio a La Plaia : bagnanti via in mare - lidi danneggiati - pompiere in ospedale : Paura sulle spiagge di Catania. Un incendio di vaste proporzioni sta interessando il litorale della Plaia di Catania. Le fiamme alimentate dal vento caldo hanno fortemente danneggiato il lido Europa...

INCENDIO Catania - LIDI IN FIAMME : GENTE IN MARE/ Video - bagnanti salvati con gommoni : INCENDIO a CATANIA, emergenza alla Plaia e a Ognina: GENTE costretta a scappare in MARE, salvata con i gommoni. Alcuni roghi già sotto controllo.

Incendio Catania : fiamme fin sulla spiaggia - bagnanti in mare e Vigili del fuoco a lavoro : Paura sul litorale della Plaia di Catania oggi 10 luglio. Un Incendio di imponenti dimensioni è divampato sul litorale arrivando fin sulla spiaggi piena di bagnati. L'Incendio alle 19:00 è ancora acceso, con i Vigili del fuoco che stanno cercando di spegnerlo incessantemente. Gente in mare e fiamme fin sui lidi e sugli stabilimenti balneari, così titolano le ultim'ora di diversi quotidiani locali che stanno seguendo in tempo reale l'evolversi ...

Catania : incendio spaventoso sul lungomare Plaia. Gente in mare e intossicata [VIDEO] : Uno spaventoso incendio si è scatenato nel rovente pomeriggio di Catania, dove la temperatura ha raggiunto i 41°C. Ovviamente la causa dell'incendio non è assolutamente la temperatura altissima,...

Catania - vasto incendio alla Plaia : distrutto il lido Europa - bagnanti evacuati : Un incendio di grandi proporzioni ha devastato la Plaia di Catania in queste ultime ore. Il rogo si è sviluppato nel primo pomeriggio sul litorale e, alimentato dal forte vento di scirocco e da temperature che toccano i 40 gradi, si è velocemente propagato agli stabilimenti balneari vicini. Purtroppo uno dei lidi più noti della zona, l'Europa, è stato completamente avvolto dalle fiamme ed è andato completamente distrutto, così come si può ben ...

Catania - vasto incendio in spiaggia. Centinaia di bagnanti evacuati con i gommoni - molti bambini Vigile del Fuoco in ospedale : Centinaia di bagnanti bloccati dalle fiamme sulla sabbia del lungomare Plaia di Catania sono stati evacuati via mare da gommoni e mezzi navali dei vigili del Fuoco e della guardia costiera. Tra loro...

Maxi incendio a Catania - panico in città : bagnanti evacuati con le motovedette : Mauro Indelicato Le fiamme attorno ai lidi di Catania Ferito un vigile del fuoco che accusa un malore durante le operazioni di spegnimento degli incendi, bruciate decine di auto in viale Kennedy: è panico a Catania a due passi dal centro, le fiamme travolgono anche alcuni lidi nel quartiere Playa Un vero e proprio inferno di fuoco piomba su Catania e, in particolare, su alcuni dei più frequentati lidi del capoluogo etneo. La ...

Catania - incendio in spiaggia : bagnanti via in mare - lidi danneggiati - pompiere in ospedale : Paura sulle spiagge di Catania. Un incendio di vaste proporzioni sta interessando il litorale della Plaia di Catania. Le fiamme alimentate dal vento caldo hanno fortemente danneggiato il lido Europa...

Caldo africano in Sicilia - picchi di +44°C : situazione drammatica per gli incendi a Catania e Siracusa - gente intossicata evacuata con i gommoni. Allarme per i fenicotteri delle Saline di Priolo [FOTO e VIDEO] : Ultime ore di Caldo drammatiche in Sicilia, prima della rinfrescata che dalla serata porterà – con un forte vento di maestrale – a un netto calo delle temperature molto atteso per smorzare la cappa di Caldo africano che da cinque giorni opprime l’isola. Le temperature massime hanno raggiunto valori elevatissimi oggi nei settori sud/orientali dell’isola, mentre sono già crollati nella parte occidentale. A Trapani, ad ...

Catania - incendio in spiaggia : bagnanti evacuati con i gommoni : Paura sulle spiagge di Catania. Un incendio di vaste proporzioni sta interessando il litorale della Plaia di Catania. Le fiamme alimentate dal vento caldo hanno fortemente danneggiato il lido Europa...

Ci sono stati grossi incendi negli stabilimenti balneari sulla spiaggia di Catania : Alla Plaia, la spiaggia di Catania, si sono sviluppati oggi diversi incendi che hanno costretto al salvataggio via mare – con gommoni e navi dei vigili del fuoco – di centinaia di persone. Tra loro c’erano anche quaranta bambini, scrive

Catania - incendio sul litorale : bagnanti in fuga. VIDEO : Catania, incendio sul litorale: bagnanti in fuga. VIDEO Un VIDEO dei Vigili del fuoco mostra gli interventi per domare il vasto rogo che si è sviluppato sul lungomare della Plaia. Le fiamme hanno bruciato diversi lidi e stabilimenti balneari. Decine di persone sono state evacuate con gommoni e mezzi navali Parole ...

Vasto incendio alla Playa di Catania : tutti in fuga dai lidi in fiamme : Un Vasto incendio alla Playa di Catania: tutti in fuga dai lidi in fiamme, gente in mare. Il vento ha alimentato le fiamme. Danneggiato il lido Europa

Incendio su un lido a Catania. La gente si butta in mare per sfuggire alle fiamme : Un Incendio di vaste proporzioni sta interessando il litorale della Plaia di Catania. Le fiamme alimentate dal vento caldo hanno fortemente danneggiato il lido Europa e minacciano gli altri stabilimenti balneari. I vigili del fuoco invitano le persone a “rimanere sulla battigia”.Altri incendi si sono verificati sull’autostrada Catania-Messina, ma sono stati spenti dopo l’intervento dei vigili del fuoco.