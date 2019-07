Catania | brucia stabilimento balneare Centinaia di bagnanti evacuati con i gommoni

La Sicilia brucia - bagnanti evacuati in gommone alla Plaia di Catania . Decine di roghi : Ai bagnanti è stato suggerito al momento di restare in mare. Un vigile del fuoco che operava sui lidi Plaia è stato trasportato all'Ospedale Cannizzaro di Catania

Caldo infernale e incendi - panico a Catania : brucia la Plaia - gente in fuga si tuffa in mare [FOTO LIVE] : Un vasto incendio sta interessando il litorale della Plaia di Catania. Le fiamme alimentate dal vento Caldo hanno fortemente danneggiato il lido Europa e minacciano gli altri stabilimenti balneari. I vigili del fuoco invitano le persone a “rimanere sulla battigia” e a “non tentare di rientrare a casa” per tenere libere le vie di accesso ai mezzi di soccorso e visto che le fiamme sono presenti anche sulla strada. I ...