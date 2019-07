Caso Ragusa ultimo atto | oggi sentenza in Cassazione per Antonio Logli

fanpage

(Di mercoledì 10 luglio 2019)la Corte diemetterà ladefinitiva a carico di. Il 56enne è stato già condannato in primo e secondo grado a 20 anni di carcere per l'omicidio e la distruzione di cadavere della moglie Roberta, sparita 7 anni fa da Gello (Pisa). Accanto a lui la compagna, Sara Calzolaio, e i figli Alessia e. Parte civile, invece, le cugine di Roberta, rimasta orfana alcuni anni fa.

magicaGrmente22 : Roberta Ragusa, oggi in Cassazione la sentenza per il marito. Ma Logli ripete: «E' scappata, io non c'entro»… - Today_it : Per Antonio Logli è il giorno della verità: oggi la sentenza della Cassazione sul caso Ragusa… - qn_lanazione : #Pisa. Caso Ragusa, è il giorno della sentenza per Antonio Logli -