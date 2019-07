Caso Ragusa | Antonio Logli condannato in Cassazione a 20 anni di carcere

Caso Ragusa - la Cassazione decide su Logli : Roberta Ragusa scomparve dalla sua abitazione di Gello di San Giuliano Terme, in provincia di Pisa, nella notte tra il 13 e il 14 gennaio del 2012. Il marito, Antonio Logli, è stato condannato a 20 anni di carcere, in primo grado e in appello, per omicidio volontario e occultamento di cadavere Corte di Cassazione omicidio Raffaello Binelli ...

Caso Ragusa in Cassazione : storia di un omicidio senza corpo : Oggi la sentenza di Cassazione deciderà il destino di Antonio Logli, già condannato in appello a 20 di carcere per omicidio e distruzione di cadavere della moglie Roberta Ragusa. Se i giudici confermeranno la sentenza d'appello, per Logli si apriranno le porte del carcere. In attesa del verdetto, ripercorriamo l'intera vicenda della bella mamma di Gello San Giuliano Terme.Continua a leggere

Caso Ragusa ultimo atto : oggi sentenza in Cassazione per Antonio Logli : oggi la Corte di Cassazione emetterà la sentenza definitiva a carico di Antonio Logli. Il 56enne è stato già condannato in primo e secondo grado a 20 anni di carcere per l'omicidio e la distruzione di cadavere della moglie Roberta Ragusa, sparita 7 anni fa da Gello (Pisa). Accanto a lui la compagna, Sara Calzolaio, e i figli Alessia e Antonio. Parte civile, invece, le cugine di Roberta, rimasta orfana alcuni anni fa.Continua a leggere

Caso Ragusa - Sara Calzolaio : Occuparmi dei figli di Roberta mi ha fatto andare avanti : Dopo l'intervista ad Alessia e Daniele Logli, i figli di Antonio e Roberta Ragusa, a due giorni dalla sentenza di Cassazione, Quarto Grado ha intervistato Sara Calzolaio. "Occuparmi dei figli di Roberta mi ha fatto andare avanti" ha detto la 36enne davanti alle telecamere, continuando a sostenere l'innocenza del compagno. Critiche furiose da parte del pubblico: "Sorrisi e risate fuori luogo", "Fa se stessa una santa e Roberta una madre padrona".

Caso Ragusa - quando la mamma di Antonio Logli disse : “Roberta non se ne sarebbe andata” : "Roberta da sola non sarebbe partita" lo dice Giancarla Tabucchi, la madre di Antonio Logli, all'indomani della scomparsa della nuora Roberta Ragusa, da Gello San Giuliano Terme. La madre di Logli, oggi imputato per omicidio e occultamento di cadavere, nei primi mesi della scomparsa aveva espresso al marito Valdemaro la convinzione che Roberta non avrebbe mai lasciato la famiglia. Oggi i figli sono convinti che sia andata via ...

Programmi TV di stasera - venerdì 28 giugno 2019. Su Rete4 Speciale «Quarto Grado» sul Caso della scomparsa di Roberta Ragusa : Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero Rai1, ore 21.15: Purché finisca bene – Una coppia modello – Replica Fiction di Fabrizio Costa del 2013, con Daniele Pecci, Sergio Assisi, Bianca Guaccero. Trama: Il giorno delle loro udienze di separazione, Enzo, marito gentile e sensibile, tradito da Ada sua moglie, conosce Adriano, “pluri fedifrago”, simpatico bugiardo e scaltro adulatore, trascinato in Tribunale da una sconsolata Valeria, che invece ...

Quarto Grado Anticipazioni : Stasera puntata evento sul Caso di Roberta Ragusa : Nella puntata di oggi si torna sul caso della scomparsa di Roberta Ragusa, con documenti inediti e testimonianze in esclusiva.

