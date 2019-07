Carlo Conti presenta il nuovo cast di Tale e Quale Show

Carlo Conti ecco il cast di Tale e Quale Show : Durante la serata di gala della presentazione dei Palinsesti Rai, Carlo Conti ha svelato i nomi del nuovo cast di “Tale e Quale Show”, in onda dal 13 settembre su Rai 1. Tra i dodici concorrenti c’è anche Francesco Monte. Sei donne e sei uomini formeranno il cast della nona edizione di “Tale e Quale Show”. L’annuncio è arrivato direttamente dal conduttore durante la presentazione dei palinsesti Rai. Tra i vip che si sfideranno a ...

Tale e Quale Show 2019 - cast : Carlo Conti svela tutti i concorrenti : Carlo Conti pronto per Tale e Quale Show 9: ecco le donne che parteciperanno Oggi c’è stata finalmente la tanto attesa presentazione dei palinsesti Rai 2019 – 2020. E in questa occasione Carlo Conti ha finalmente svelato il cast della prossima edizione di Tale e Quale Show. Tra le vip che hanno deciso di mettersi alla prova nel Talent Show di Rai Uno ci saranno: la cantante Jessica Morlacchi, Lidia Schillaci, Tiziana Rivale, Sara ...

Continuo a volerti bene! GianCarlo Magalli scrive all'ex moglie : Il conduttore ha usato i social per dedicare un toccante messaggio d’auguri a Valeria Donati, mandando i fan in visibilio. Giancarlo Magalli è ancora molto legato a Valeria Donati, la donna che ha sposato in seconde nozze nel 1989 e con la quale ha avuto la figlia Michela. In occasione dell'anniversario del loro matrimonio, il conduttore ha postato su Facebook la copertina del numero di Gente che celebrò quelle nozze e ha ...

Seat Music Awards 2019 – Terza serata del 23/06/2019 – Con Carlo Conti e Vanessa Incontrada su Rai 1. : Questa sera, dalle 21:25, ritornano i Wind Music Awards per la Terza serata dell’edizione 2019, la tredicesima in totale, nuovamente nella splendida location dell’Arena di Verona e nuovamente con la conduzione di Carlo Conti e Vanessa Incontrada, per l’ottava volta insieme al timone dell’evento. Dopo le due serate consecutive del 5 e 6 giugno scorsi (che hanno totalizzato una media di 3.226.000 spettatori e uno share ...

Antonella Clerici al posto di Carlo Conti e Vanessa Incontrada : Antonella Clerici domani sera su Rai1 al posto di Vanessa Incontrada e Carlo Conti Cambio di programma domani sera su Rai1: venerdì 21 giugno, in prima serata, sulla prima rete della Tv di Stato sarebbero dovuti andare in onda, come annunciato da tempo dai vari settimanali dedicati alla tv, i Seat Music Awards Again, ossia la riproposizione, in un’unica puntata, dei momenti migliori dei Music Awards che Carlo Conti e Vanessa Incontrada ...

Ieri e Oggi : Carlo Conti protagonista dell’estate di Rai3 : Carlo Conti Da Tale e Quale Show a La Corrida, dai David di Donatello alla Partita del Cuore, passando per il ruolo di direttore artistico de Lo Zecchino d’oro, e quello di autore e curatore de L’Eredità e Ora o mai più, sino ad arrivare ai recenti impegni dei Music Awards e Con il Cuore, la stagione televisiva di Carlo Conti si è rivelata decisamente ricca di impegni. Per il conduttore toscano, pronto a debuttare anche su Fox come ...

Francesca Vaccaro e la dedica romantica a Carlo Conti su Instagram : Francesca Vaccaro dedica il suo ultimo post su Instagram a Carlo Conti, l’uomo che le ha cambiato la vita e con cui festeggia sette anni di matrimonio. Un legame fortissimo e indissolubile da cui è nato il piccolo Matteo. Oggi Francesca è una stilista affermata e la signora Conti, ma per tantissimi anni è stata una stilista della Rai. Proprio dietro le quinte è avvenuto il primo incontro con il conduttore a cui ha rubato il cuore dopo anni da ...

Avevo il posto in banca - ma lo ho lasciato! La vita di Carlo Conti : Alla conduzione di Ieri e Oggi torna Carlo Conti e per l'occasione si racconta in una lunga intervista. Domenica 16 giugno è in arrivo su Rai Tre, in seconda serata, la nuova edizione di Ieri e Oggi. Carlo Conti torna alla conduzione di uno fra i programmi più longevi e amati dal grande pubblico e per l’occasione è stato intervistato da Il Corriere. In una lunga intervista il celebre conduttore parla dei suoi esordi, di lavoro, di ...

Carlo Conti debutta su Fox come attore : Carlo Conti Nel corso della prossima stagione televisiva, Carlo Conti non si “accontenterà” soltanto dei suoi show in onda sulla Rai. Il conduttore toscano si unirà, con un breve ruolo e nei panni di se stesso, al cast della seconda stagione di Romolo + Giuly, serie italiana trasmessa su Fox (canale 112, di Sky) con protagonisti Alessandro D’Ambrosi e Beatrice Arnera. L’approdo di Conti al mondo della recitazione non è ...

Paolo Bonolis in Romolo + Giuly 2 insieme a Carlo Conti : due guest star d’eccezione nei nuovi episodi : Paolo Bonolis in Romolo + Giuly 2 insieme a Carlo Conti, è questa la notizia del momento visto che il cast della serie Fox è tornato sul set proprio per le riprese dei nuovi episodi che andranno in onda in autunno. La novità è proprio quella che vedrà sul set anche una serie di guest star a cominciare proprio dai due noti conduttori tv di Canale 5 e Rai1 che si ritroveranno a prendere parte all'annunciata guerra. Romolo + Giuly 2 avrà l’arduo ...

Romolo + Giuly 2 - per la seconda stagione arriva Carlo Conti : anticipazioni : C’è anche Carlo Conti nel cast della seconda stagione di Romolo+Giuly La guerra mondiale italiana, la serie comedy prodotta dalla Wildside di Mario Gianani e Lorenzo Mieli con Lorenzo Gangarossa e da Zerosix Productions per Fox Networks Group Italy. La nuova stagione, le cui riprese sono già iniziate a Roma, è creata da Giulio Carrieri, Alessandro D’Ambrosi e Michele Bertini Malgarini, scritta da Giulio Carrieri e Flavio Nuccitelli ...

Seat Music Awards 2019 – Seconda serata del 06/06/2019 – Con Carlo Conti e Vanessa Incontrada su Rai 1. : Questa sera, dalle 20:35, ritornano i Wind Music Awards per la Seconda serata dell’edizione 2019, la tredicesima in totale, nuovamente nella splendida location dell’Arena di Verona e nuovamente con la conduzione di Carlo Conti e Vanessa Incontrada, per l’ottava volta insieme al timone dell’evento. Due serate consecutive (più una terza serata che si andrà in onda il prossimo 21 giugno) per celebrare i maggiori successi ...

Carlo Conti/ 'La prossima stagione sarò in Rai' - Con il cuore - nel nome di Francesco - : Carlo Conti torna su Rai 1 con la serata di beneficenza Con il cuore, nel nome di Francesco. Il futuro in Rai, il contratto in scadenza e...

Carlo Conti raddoppia : Con il cuore verso la domenica pomeriggio : Con il cuore – Nel nome di Francesco: Carlo Conti raddoppia e torna in onda domenica Andrà in onda stasera, lunedì 10 giugno, l’edizione 2019 di Con il cuore-Nel nome di Francesco, il tradizionale spettacolo musicale che Rai1 trasmette ogni anno, in estate, in diretta da Assisi, dal sagrato della Basilica Inferiore di San Francesco. Una serata dedicata alla beneficienza, ricca di ospiti, con la quale la Rai dal 2003 aiuta e sostiene ...