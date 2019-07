Carenza di Vitamina D | sintomi | cause | conseguenze e alimenti consigliati L’estate è il

meteoweb.eu

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Con il termineD si intende un gruppo pro-ormoni liposolubili costituito da 5 diverse vitamine:D1, D2, D3, D4 e D5. Si tratta di un elemento fondamentale per la salute delle ossa, di cuore e cervello, ed è quindi necessario assumerne una quantità sufficiente o, eventualmente, integrarla in altro modo. LaD ha un ruolo fondamentale nell‘attivazione del sistema immunitario, in quanto stimola le cellule a reagire in modo più efficace contro virus e batteri. Alcuni test sperimentali, osservati per il momento solo sui topi, hanno inoltre evidenziato come laD sia in grado di svolgere attività di prevenzione e di rallentamento dei tumori, frenando la crescita delle cellule degenerate, e favorendone l’apoptosi, ossia la morte programmata. Un importante studio europeo ha evidenziato come chi ha più alti livelli diD, ha un rischio di ...

