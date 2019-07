Caldo | come fare sesso senza sudare troppo

gqitalia

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Ilnon andrà via ancora per un po’, anzi diciamo che è appena cominciato. E se d’estate le persone, dalle statistiche, hanno riguardo all’attività sessuale un afflato maggiore, vuoi perché si è più scoperti, vuoi perché maggiore è il tempo del relax, c’è da dire che ild’estate comporta un'estenuante lotta contro ile contro l’afa, che condiziona in qualche modo anche questa «attività». Coccolarsi e scambiarsi effusioni ricoperti di sudore, non è il massimo. Ma rinunciare alper un po' di afa sarebbe davvero un peccato. Ed è per questo che utilizzando, alcuni efficaci rimedi anti-, si può riuscire a salvaguardare intimità e dignità. Vediamo quali. Scegliere posizioni rilassanti Sì esattamente, ilè bello anche se più semplice. Non vogliate stra. Cosa significa per posizioni rilassanti? Significa posizioni che garantiscono il massimo del piacere con ...

CarloCalenda : Giuliana come si fa a essere in palla con questo caldo! Scherzi a parte sto partendo per BXL. Ma continuo a lavorar… - matteosalvinimi : Ma come si fa a paragonare Carola a Gandhi, Nelson Mandela e Martin Luther King??? Il caldo non fa bene ai radical… - LaStampa : Come non era mai accaduto, ad Anchorage, la città più fredda degli Stati Uniti, la temperatura ha toccato quella di… -