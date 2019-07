Calciomercato Serie A | le situazioni di Inter | Juve | Roma e Napoli | da Barella a James

Calciomercato Serie A e B - le ultime trattative : attivissime Parma e Cremonese - si muove il Sassuolo : Proseguono a gonfie vele i ritmi del mercato, tra contatti e ufficialità. Come quelle di Sassuolo e Lazio. Gli emiliani hanno chiuso per le cessioni di Sernicola (prestito) all’Entella, Cianci (definito con opzione di riacquisto) al Teramo e Ravanelli (definitivo con opzione di riacquisto e controriscatto alla Cremonese. Quest’ultima che ha definito con i biancocelesti, con la stessa formula, l’arrivo di Simone ...

Calciomercato Serie B e Serie C - le trattative : tris Reggina - tutti pazzi di Moncini : Non solo il Calciomercato in Serie A, si muove anche quello di Serie B e Serie C, ecco il punto de ‘La Gazzetta dello Sport’. Il Benevento ha messo nel mirino Moncini della Spal, l’ex Cittadella è seguito anche dal Frosinone. Il Livorno rivuole Giannetti ma c’è anche la Salernitana che per la difesa sonda Billong. Il Cosenza vira su Martinelli del Foggia per la difesa e aspetta Baez per l’attacco e Sciaudone ...

Calciomercato Serie A news 8 luglio : Icardi-Juve colpo possibile - e l'Inter va su Dzeko : Anche oggi lunedì 8 luglio continuano i rumors di Calciomercato in Serie A. Qualche big già si è radunata, altre lo faranno a breve. L'unica certezza è che tutte stanno cercando di rinforzarsi in queste settimane per farsi trovare pronte al prossimo campionato. La Juventus si è mossa con largo anticipo prendendo Rabiot e Ramsey, ma il club bianconero non vuole fermarsi. Ma nemmeno Inter e Napoli, le due principali rivali per lo scudetto. ...

Calciomercato Serie B e Serie C – Cremonese show - si muovono Ascoli e Salernitana - attive Bari e Catania : Calciomercato – Si muove eccome il mercato di B e C. Squadre attivissime per allestire al meglio le rose per la prossima stagione per centrare i rispettivi obiettivi. A fare il punto la Gazzetta dello Sport e il Corriere dello Sport. show della Cremonese che, dopo l’ottimo scorso campionato, proverà quantomeno a ripetersi. I grigiorossi hanno intavolato delle trattative specialmente per il reparto avanzato: in arrivo Simone ...

Calciomercato Serie A : Juve mira a Pogba - Pau Lopez alla Roma : Sono giorni frenetici per il Calciomercato di serie A. Anche oggi 7 luglio continuano le trattative e i rumors che riguardano tutti i club ma soprattutto quelli che ambiscono ad un campionato di vertice. Juventus, Inter, Roma, Milan e Napoli stanno cercando di rinforzare le proprie rose con acquisti ad hoc. Dall'Inghilterra: maxi offerta Juve per Pogba Non hanno dubbi in Inghilterra: la Juventus è pronta a sferrare l'assalto decisivo per ...

Calciomercato Serie A - la carrellata odierna : Roma e Lazio attive - i nomi di Sassuolo - Spal e Bologna : Il Calciomercato la fa sempre da padrone anche nel weekend. Come riporta la Gazzetta dello Sport, occhi puntati sempre verso la difesa per la Roma, con l’attesa per l’arrivo di Pau Lopez e le questioni Mancini e Bartra. Dalla Francia si parla dell’interesse sul giovane William Saliba, centrale 18enne, su cui c’è concorrenza. Non solo giovani ma anche esperti, sempre molto attenti i giallorossi ad Alderweireld. Per ...

Calciomercato Serie B e Serie C - le ultime : il Pescara su Scamacca - pressing del Perugia su Iemmello : Non solo in Serie A, il Calciomercato è sempre più nel vivo anche in Serie B e Serie C, ecco il punto de ‘La Gazzetta dello Sport’. Molto attivo il Pescara che ha chiuso con l’Atalanta il ritorno di Melegoni, fatta anche per Ta Bi, continua il pressing al Napoli per Tutino e Palmiero, per l’attacco piace sempre Scamacca. Continua il pressing del Perugia per Iemmello, si muove la Salernitana di Ventura che spinge per ...

Calciomercato Serie B : tutte le ultime trattative ed ufficialità : Calciomercato Serie B: tutte le ultime trattative ed ufficialità Anche la Serie B in questo periodo è molto movimentata per ciò che riguarda il Calciomercato. Alcune squadre si stanno muovendo per allestire una rosa in grado di puntare alla promozione nella massima Serie, mentre altre cercano rinforzi per centrare la salvezza. Carpi, Padova, Foggia e Venezia sono retrocesse in Lega Pro al termine della passata stagione. Altre cinque ...

Calciomercato Serie A : i movimenti delle neopromosse : Calciomercato Serie A: i movimenti delle neopromosse Brescia, Lecce e Hellas Verona saranno le new entry della prossima Serie A. Il Brescia e il Lecce, essendosi classificate rispettivamente in prima e seconda posizione, hanno guadagnato l’accesso diretto nella massima Serie. L’Hellas Verona, invece, ha sconfitto il Cittadella nella finale dei Play Off e si è aggiudicato un posto di diritto in Serie A. Ora, sarà importante capire ...

Calciomercato Serie B e Serie C - l’Empoli fa sul serio per Stulac : doppia operazione del Livorno : Calciomercato Serie B e Serie C – Non solo il Calciomercato in Serie A, importanti trattative anche in Serie B e Serie C, ecco il punto de ‘La Gazzetta dello Sport’. Livorno attivissimo in queste ultime ore, chiuso l’attaccante Floro Flores, in difesa sempre più vicino lo svizzero Morganella. Lo Spezia ha perfezionato l’arrivo del difensore Ramos dal Parma, offerta importante dell’Empoli per Stulac. ...

Calciomercato Serie B - il punto : scatenate Empoli e Salernitana : La prossima stagione di Serie B si preannuncia entusiasmante, con grandi piazze pronte al salto di categoria: dall’Empoli al Frosinone, fino alle ambiziose Spezia e Salernitana. Tanti i colpi messi a segno dalle società cadette, tante le voci di Calciomercato. In particolare, si muove la Cremonese. I grigiorossi stanno definendo l’arrivo di Deli dal Foggia, vogliono riportare in Lombardia Cavion e seguono ...

Calciomercato Serie A : ecco le ultime notizie della massima serie : Calciomercato serie A: ecco le ultime notizie della massima serie Il primo luglio scorso è iniziato ufficialmente il Calciomercato, ma molte squadre hanno giocato d’anticipo cominciando a sistemare la propria rosa con un discreto anticipo. Le big sono scatenate, alla ricerca di rinforzi costantemente e molto attive anche sul fronte cessioni. Andiamo dunque a vedere quali sono le ultime notizie più importanti provenienti dal mercato di ...

Calciomercato Serie B e Serie C - le ultime trattative : Pescara attivissimo - l’attaccante per la Reggina : Non solo il campionato di Serie A, si muovono sul Calciomercato anche le squadre di Serie B e Serie C con l’intenzione di essere grandi protagoniste nella prossima stagione. Ecco il punto sulle trattative de ‘La Gazzetta dello Sport’. Il Pescara ha raggiunto un accordo di massima con il centrocampista Busellato che si libererà dopo la mancata iscrizione del Foggia, per l’attacco contatti con Scamacca del Sassuolo, ...

Calciomercato Serie B e Serie C - Empoli e Benevento tentano il colpo : Reggina attivissima - si muove il Catania : Non solo il Calciomercato in Serie A, importanti trattative anche per quanto riguardano i campionati di Serie B e Serie C. Ecco il punto de ‘La Gazzetta dello Sport’, l’Empoli ha messo nel mirino Coda per sostituire Caputo, il nome nuovo per la difesa dell’Empoli è quello di Hancko della Fiorentina. Il Benevento tenta il colpo Kragl dopo la mancata iscrizione del Foggia, il Cosenza per l’attacco ha chiuso per ...