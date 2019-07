Calciomercato Roma | Mancini stop | Petrachi punta N’Koulou

Calciomercato Roma news/ Incontro con Mariano Diaz? E' giallo! - ultime notizie - : Calciomercato Roma news, ultime notizie 10 luglio 2019: in Italia gli agenti di Mariano Diaz, nuovo nome per l'attacco? Pallotta, vertice a 4 in Toscana

Calciomercato Roma - occhi puntati in casa Real Madrid : nei prossimi giorni l’incontro per Mariano Diaz : Il club giallorosso ha messo nel mirino l’attaccante del Real Madrid, che non rientra nei piani di Zinedine Zidane Obiettivo importante per la Roma, che ha messo nel mirino Mariano Diaz, attaccante del Real Madrid. Dopo l’incontro avvenuto negli scorsi giorni tra il club giallorosso e gli agenti del giocatore, a breve ne verrà organizzato un altro per compiere ulteriori passi verso la chiusura dell’accordo. Il confronto ...

Calciomercato Roma - Mariano Diaz alternativa a Higuain : summit con gli agenti domani : La Roma incontrerà domani gli agenti di Mariano Diaz, attaccante in uscita dal Real Madrid: è lui l’alternativa a Higuain.“powered by Goal”La Roma studia il piano per regalare il nuovo centravanti a Fonseca: la dirigenza giallorossa ha messo in cima alla lista Gonzalo Higuain, ma il piano alternativo risponde al nome di Mariano Diaz, pista che potrebbe diventare calda nelle prossime ore.Secondo quanto riferito da ‘Sky ...

Calciomercato Roma - El Shaarawy ai tifosi : “Non sarà un addio” : Stephan El Shaarawy vola in Cina e saluta i tifosi della Roma con una lunga lettera: “E’ stata una scelta difficile, Trigoria è come una famiglia”.“powered by Goal”Dopo qualche settimana di tentennamenti, Stephan El Shaarawy ha preso la sua decisione: il suo futuro sarà in Cina, dove vestirà la maglia dello Shanghai Shenhua. Il Faraone ha salutato la Roma e tutto il popolo giallorosso con una lunga lettera.Intervenuto sul ...

Calciomercato 9 luglio : Napoli su Elmas - la Roma sonda Seri - Krunic è del Milan : Anche oggi 9 luglio il Calciomercato in Serie A continua ad essere davvero bollente. Tra rumors, voci, sussurri e trasferimenti ufficiali non c'è davvero mai da annoiarsi. Tutte le squadre della massima Serie sono impegnate per farsi trovare pronte all'appuntamento con le prime sfide stagionali. Riusciranno Inter e Napoli a colmare il gap con la Juventus? Proviamo a riepilogare cosa è successo nella giornata odierna. Le mosse di Juventus, Inter, ...

Calciomercato Roma - altra operazione in uscita : Marcano vicino al ritorno in Portogallo : Calciomercato Roma – Dopo l’operazione El Shaarawy con lo Shangai Shenhua, la Roma sta per piazzare un altro colpo in uscita. E’ infatti vicino al ritorno in Portogallo Ivan Marcano. Il centrale difensivo è ad un passo dal Porto, club da cui i giallorossi lo prelevarono. Marcano non ha mai convinto la dirigenza della Roma e tornerà al Porto a titolo definitivo. Zaniolo, parla l’agente Claudio Vigorelli: “Nessuna ...

Calciomercato martedì 9 luglio : Juve - grana Perin. Napoli-James Rodriguez - ora si chiude. Roma-Higuain - si può : Calciomercato 9 luglio- Ecco tutte le trattative di oggi martedì 9 luglio. INTER– Assalto totale per Barella e fumata bianca in arrivo. Il centrocampista del Cagliari passerà in maglia nerazzurra sulla base di un’offerta da 45 milioni di euro più eventuali bonus. Barella rappresenta un chiaro obiettivo chiesto espressamente da Antonio Conte. JuveNTUS– Ore calde […] L'articolo Calciomercato martedì 9 luglio: Juve, grana ...

Calciomercato Roma - Under piace al Bayern : può essere l’alternativa a Sané : Alla ricerca di esterni offensivi, il Bayern ha messo nel suo mirino Cengiz Under della Roma. Può essere l’alternativa a Leroy Sané del City.“powered by Goal”Il Bayern è certamente uno dei club più attivi di questa sessione estiva di Calciomercato. Dopo aver sistemato la difesa con gli arrivi di Pavard e Lucas Hernandez, il club tedesco è ora alla ricerca di quegli elementi che possano andare a colmare il pesante vuoto lasciato ...

Calciomercato Juventus : le cifre della super offerta della Roma per Higuain : Calciomercato Juventus: spuntano le cifre dell’offerta della Roma per Higuain. Ai microfoni di Raisport, il commentatore ed esperto di mercato televisimo Ciro Venerato si è sbilanciato sul mercato della Juventus ed in particolare sull’offerta della Roma per l’attaccante argentino Gonzalo Higuain. Calciomercato Juventus: le cifre dell’offerta della Roma per l’attaccante bianconero Secondo Venerato, come riporatto ...

Calciomercato Roma - l’agente di Zaniolo : “Nessuna trattativa con altri club” : l’agente di Zaniolo, Claudio Vigorelli, fa chiarezza sulla situazione del talento della Roma: “Attendiamo in incontrare Petrachi”.“powered by Goal”Solo un anno fa era un talento che non aveva ancora avuto la possibilità di esordire in Serie A, oggi Nicolò Zaniolo non solo è uno dei punti fermi della Roma e del nuovo ciclo della Nazionale Azzurra, ma è anche uno dei giocatori più ambiti del Calciomercato.Il suo nome è stato accostato a quello ...

Calciomercato Roma - ultime notizie : il punto ad inizio Luglio : Calciomercato Roma, ultime notizie: il punto ad inizio Luglio La bufera su Roma sembra placarsi per lasciare spazio alla nascita della nuova stagione targata Fonseca. Periodo difficile quello vissuto dall’ambiente Romanista. A partire dalla fine del campionato i malumori dei tifosi non erano nascosti e gli addii di tre pilastri giallorossi non han fatto altro che rincarare le critiche. Claudio Ranieri in primis, al quale la ...