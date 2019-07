Calciomercato Mialn – Ceballos si allontana | l’indizio che porta al Tottenham è

sportfair

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Danistrizza l’occhio al? Il centrocampista spagnolo posta una foto nella classica cabina telefonica inglese: la pista Milan sembra raffreddarsi Milan e Real Madrid nelle scorse settimane hanno avuto diversi contatti piuttosto fitti, nei quali si sono discussi i termini di cessione di diversi giovani esuberi dei Blancos. In rossonero è arrivato Theo Hernandez, ma la coppia Maldini-Boban sogna il possibile colpo da 90 a centrocampo: il giovane e talentuoso Dani, campione d’Europa under 21 con la Spagna. Il giocatore però sembra interessato al corteggiamento del. Un’indizio social delle ultime ore avrebbe ulteriormente avvicinato lo spagnolo agli Spurs:ha postato una foto su Instagram nella quale simula una telefonata nella classica cabina londinese. La pista cheal Milan sembra raffreddarsi, ovviamente non soltanto per la foto: ...

