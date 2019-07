Calciomercato Juventus | potrebbero arrivare Zaniolo e Lukaku

LIVE Calciomercato Juventus - notizie in tempo reale : De Ligt - trattativa a oltranza. Cuadrado in Cina ? : CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE 19.30: Sky Sport fa il punto sul mercato della Juventus. Si tratta a oltranza con l’Ajax per De Ligt mentre Higuain, nonostante i cori di incitamento dei tifosi alla Continassa, resta in uscita. 17.35: Proseguono le indiscrezioni su un possibile approdo di Cuadrado in Cina. Lo Shanghai Shenhua dopo […] L'articolo LIVE Calciomercato Juventus, notizie in tempo reale: De Ligt, trattativa a oltranza. ...

Calciomercato Juventus - c’è un’altra estimatrice tedesca per Mario Manduzkic : Nonostante il rinnovo nell’ultima stagione, Mario Mandzukic viene dato per partente alla Juve. Era uno di quei calciatori molto funzionali al gioco di Allegri, ma poco a quello di Sarri. Non mancano gli estimatori, a cui si aggiunge un’altra squadra oltre alla nota Borussia Dortmund. Secondo la ‘Bild, sul centravanti croato ci sarebbe anche il Bayern Monaco, che considererebbe l’attaccante come l’erede ideale ...

Calciomercato Juventus : dalle cessioni potrebbe arrivare tesoretto da 140 milioni : Il Calciomercato della Juventus inizia a muoversi anche in uscita. Dopo i colpi Ramsey, Demiral, Rabiot, Romero e Buffon già messi a segno, e de Ligt che potrebbe raggiungere Torino nel weekend, ora Paratici deve passare all’incasso con le cessioni. Tanti sono i giocatori con le valigie in mano, Cancelo è ogni giorno più vicino al Manchester City, Higuain inizia a gradire la destinazione Roma, per Perin c’è la fila tra squadre italiane ed ...

Calciomercato : Juventus doppio assalto per il centrocampo dei sogni : Calciomercato: Tuttosport anticipa le strategie future della Juventus per ringiovanire il centrocampo . Secondo la testata giornalistica torinese i nomi nel mirino della società bianconera, che si è già assicurata l’apporto di Rabiot e Ramsey, sono quelli dei due azzurri Nicolò Zaniolo, di cui abbiamo già parlato, e Sandro Tonali. Calciomercato Juventus: doppio assalto per […] More

Calciomercato Juventus : la pazza idea di uno scambio stellare col City : Calciomercato Juventus : che pazza idea . Nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport viene riportata una notizia che ha, a dir poco, del clamoroso. Secondo la rosea, sul finire della scorsa stagione Juventus e City avrebbero avviato una riflessione sulla possibilità di uno scambio tra l’argentino Paulo Dybala ed il nazionale verdeoro Gabriel Jesus. Uno […] More

Calciomercato Juventus : De Ligt sarebbe a un passo - Icardi vorrebbe la Juve : La Juventus è sempre più vicina a De Ligt, fortissimo difensore olandese cresciuto nelle fila dell'Ajax. Secondo quanto scrive il "Corriere di Torino", l'operazione di mercato potrebbe chiudersi tra poche ore, come conferma anche il quotidiano olandese "Telegraf". C'è ancora distanza tra l'offerta della Juventus e la richiesta dell'Ajax, ma l'accordo tra il club bianconero e il fortissimo difensore centrale è già stato trovato da tempo. La ...

Calciomercato Juventus - vicine alcune cessioni eccellenti : tra queste Cancelo : Sono giorni molto caldi in casa Juventus per quanto riguarda il Calciomercato. La dirigenza bianconera sta valutando di cedere alcuni giocatori importanti. Secondo quanto riporta la nota testata "Sky Sport", uno dei calciatori che a breve potrebbe lasciare il club bianconero è Joao Cancelo. Il talentuoso terzino portoghese, protagonista di una stagione piuttosto altalenante a Torino, è finito nel mirino del Manchester City. L'ex Inter è un vero ...

Calciomercato Juventus - su Mandzukic piomba il Bayern Monaco : Mario Mandzukic è un obiettivo del Bayern Monaco secondo ‘Sport Bild’. Salihamidzic lo vuole riportare tra le fila bavaresi.“powered by Goal”Continua il pressing delle squadre tedesche su Mario Mandzukic. Dopo la corte del Borussia Dortmund, sull’attaccante croato è piombato nelle ultime ore il Bayern Monaco. La squadra di Kovac cerca un giocatore offensivo che sappia anche prendere il posto di Lewandowski ...

Calciomercato Juventus - l’Everton piomba su Moise Kean : pronta una super offerta per i bianconeri : Il club inglese ha messo l’attaccante italiano nel mirino, nei prossimi giorni potrebbe arrivare una super offerta Non solo mercato in entrata, la Juventus deve difendersi anche dagli assalti degli altri club nei confronti dei propri giocatori. L’ultimo arriva dall’Inghilterra e ha come protagonista l’Everton, deciso a strappare Moise Kean alla società campione d’Italia. Secondo il ‘Mail’, i ...

