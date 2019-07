Calciomercato Inter | Barella verso la chiusura | 40 milioni più 10 di bonus al Cagliari

lanotiziasportiva

(Di mercoledì 10 luglio 2019) L’aspetta il via libera dalla Cina per l’acquisto di: 40più 10 diper il, lapotrebbe arrivare a breve.“powered by Goal”L’potrebbe chiudere a breve il suo primo grande rinforzo per il centrocampo: dopo settimane di attesa la trattativa con ilper Nicolòpotrebbe trovare la sua fumata bianca per un’operazione complessiva da 50di euro.Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, la dirigenza nerazzurra sta aspettando il via libera definitivo per l’acquisto del centrocampista italiano, che verrà pagato 40di euro più 5 difacilmente raggiungibili e altri 5 dipiù complicati da raggiungere.Il giocatore ha da tempo scartato la Roma, che lo seguiva con grandeesse: il nazionale azzurro vuole l’e l’accordo con ilsembra ormai ...

FabrizioRomano : #Inter può essere già domani la missione a Manchester per Romelu Lukaku: lavori in corso ???? @SkySport #calciomercato - DiMarzio : Confermato per oggi il viaggio @Inter per #Lukaku: #Ausilio partito per l’Inghilterra dove incontrerà il @ManUtd,… - DiMarzio : #Calciomercato | #Inter, in programma c'è un viaggio in Inghilterra: i nerazzurri cercheranno di trovare l'accordo… -