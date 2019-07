Calciomercato | il punto | Fiorentina scatenata | ribaltone al Genoa e le ultime sul futuro

calcioweb.eu

(Di mercoledì 10 luglio 2019)ore caldissime per il, in particolar modo diverse novità in casa. Negli ultimi minuti è arrivata l’ufficialità dell’arrivo del terzino Barreca. “IlCfc rende noto di aver perfezionato l’acquisizione, a titolo temporaneo con opzione di riscatto, delle prestazioni sportive di Antonio Barreca. Il nuovo giocatore è già al lavoro nel ritiro della squadra a Neustift”. Novità anche per l’attacco: “il club del Gimnasia La Plata comunica di aver ricevuto una offerta formale da parte delper il trasferimento a titolo definitivo di Juan Carlos Hurtado, che è stata accettata in generale. Questa offerta è stata trasferita ai suoi rappresentanti per la loro valutazione ed eventualmente per stabilire i termini del contratto professionale con il giocatore. Una volta terminate le negoziazioni, il club comunicherà ai suoi ...

DiMarzio : #Calciomercato | #Inter, in programma c'è un viaggio in Inghilterra: i nerazzurri cercheranno di trovare l'accordo… - DiMarzio : #Calciomercato | Gli aggiornamenti sul mercato della #Juventus ?? - DiMarzio : #Calciomercato #ASRoma | Giallorossi vicini a Mancini dell'Atalanta. E rilanciano per Veretout: il punto ? -