Calciomercato Brescia | Joronen in arrivo tra i pali | l’anno scorso ha eliminato l’Atalanta

Calciomercato - le ultime trattative – Brescia - Fiorentina e Lecce scatenate - si muovono Spal e Sassuolo : Un’altra giornata intensa di Calciomercato è alle porte. La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle ultime trattative. La Spal cerca un attaccante per cautelarsi in caso di partenza di Andrea Petagna, reduce da un’ottima stagione e appetito da molti club italiani ed esteri. I nomi sul taccuino dei ferraresi sono quelli di Stepinski e Babacar. Il Sassuolo prova a riportare in Italia Alin To?ca, difensore del Betis Siviglia, già ...

Calciomercato - le bombe della notte : acquisto del Brescia - Sassuolo su un terzino - colpi di Bologna e Verona : Calciomercato – Il Calciomercato non dorme mai. Ore di trattative, ufficialità e rumors. Il Brescia piazza il primo colpo per la Serie A. Dal Clermont arriva Florian Ayé, attaccante classe ’97 che nell’ultima stagione ha segnato 18 reti nella seconda divisione francese. Acquisti anche per il Verona. Arriva Salvatore Bocchetti dallo Spartak Mosca. Il difensore firmerà un biennale. Altro arrivo nella retroguardia scaligera. ...

Calciomercato Brescia - Tonali rinnova : accordo trovato : Sandro Tonali è pronto a prolungare il proprio contratto fino al 2023: respinte le sirene di mezza Europa. rinnova anche Torregrossa.“powered by Goal”Juventus? Roma? Milan? PSG? No, Brescia. La destinazione passata, presente e pure futura di Sandro Tonali, pronto a legarsi a doppio filo alle Rondinelle dopo la promozione dalla Serie B alla Serie A.Secondo ‘Sportitalia’, è stato infatti raggiunto l’accordo con il club per il ...

Calciomercato Brescia - Ayè per l’attacco : arriva per 2 milioni : Rinforzo in casa Brescia: visite mediche per Florian Ayè, attaccante classe ’97 del Clermont costato 2 milioni di euro.“powered by Goal”Il Brescia rinforza il proprio attacco con un colpo dalla Francia: Florian Ayè, classe ’97, sta per diventare ufficialmente un nuovo giocatore delle Rondinelle.Come riporta ‘Sky’, Ayè è alle visite mediche col club di Massimo Cellino e si accinge a firmare il contratto con la squadra ...

Calciomercato - le notizie di oggi – Milan molto attivo tra Kabak e Pastore - sogni e suggestioni per il Parma - il nuovo 11 del Brescia : Milan molto attivo TRA Kabak E Pastore – Il Milan continua a lavorare per Ozan Kabak, difensore classe 2000 dello Stoccarda. Incontro nel tardo pomeriggio tra la dirigenza rossonera e i fratelli Ozdemir, agenti del calciatore. Sul giocatore c’è da registrare un inserimento del Bayern Monaco nelle ultime ore, ma il Milan garantirebbe la titolarità al ragazzo oltre al pagamento della clausola rescissoria di 15 milioni e di un ...

Calciomercato Brescia - il presidente Cellino blinda Tonali poi la risposta esilarante su Honda : Calciomercato Brescia – “Offerte per Tonali non ne ho viste. Abbiamo bisogno di calciatori per cui non cediamo. Se arrivasse una offerta folle? I soldi non giocano, servono a pagare i debiti”. Sono le dichiarazioni del presidente del Brescia Massimo Cellino all’uscita dell’assemblea di Lega Serie A, importanti indicazioni su mercato e stadio: “siamo in stallo, anzi siamo nella me… – dice ...

Calciomercato Brescia - si tenta il colpo Sau : occhi puntati anche in Francia [DETTAGLI] : Calciomercato Brescia – Le Rondinelle tornate in serie A cercano un nome per l’attacco: tre i calciatori seguiti tra Italia e Francia. Il nome “nostrano” è quello di Marco Sau. Il calciatore è in uscita dalla Sampdoria dove non ha mai trovato spazio e, come scrive “La Gazzetta dello Sport”, sarà libero di accasarsi altrove. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb, invece, sarebbero due ...

Calciomercato Brescia - per la difesa spunta Cristian Zapata : Calciomercato Brescia – Secondo il Giornale di Brescia, uno degli obiettivi concreti per la difesa delle Rondinelle neopromosse in Serie A è Cristian Zapata. Il centrale colombiano è in uscita dal Milan che non gli ha rinnovato il contratto. Il Brescia potrebbe fare un tentativo nei prossimi giorni per garantirsi un centrale di esperienza.L'articolo Calciomercato Brescia, per la difesa spunta Cristian Zapata sembra essere il primo su ...

Calciomercato Brescia - pazza idea Honda : Calciomercato Brescia – Il Brescia ha disputato un grande campionato in Serie B ed ottenuto la promozione in massima categoria. La dirigenza adesso è al lavoro per programmare la prossima stagione, l’intenzione è quella di costruire una squadra competitiva per raggiungere una salvezza tranquilla. Nelle ultime ore stanno circolando diversi nomi, due le suggestioni. La prima porta all’ex Milan Honda, il calciatore ha ...