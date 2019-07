Buzzfeed pubblica un' inchiesta su presunti finanziamenti russi alla Lega

Lega - incontro segreto a Mosca per finanziare la campagna di Salvini? Buzzfeed pubblica l'audio : Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini si è recato a Mosca nell'ottobre dello scorso anno e le indiscrezioni su cosa è accaduto in quella manciata di giorni si sono susseguite per settimane, con leader della Lega che aveva sminuito l'inchiesta de L'Espresso sull'incontro segreto tra un fedelissimo di Salvini e alcuni funzionari russi per finanziare in modo illecito la Lega in vista delle elezioni europee di maggio.Ora, però, è BuzzFeed a ...