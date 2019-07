Buzzfeed pubblica registrazione segreta su presunti finanziamenti Russia-Lega

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Il giornale online americanoha rivelato di essere in possesso di unaaudio in cui, durante un incontro a Mosca, si sentono parlare uno “stretto collaboratore” del vicepremier erio dellaMatteo Salvini con uomini russi per negoziare i termini di un accordo che avrebbe portato decine di milioni di dollari alla. Lo scopo “aperto” di quella riunione – a cui parteciparono tre italiani e tre russi – era un accordo petrolifero, dice, ma il vero obiettivo era spingere l’Europa su una linea nazionalista, più in linea con la Federazione Russa. Secondo la ricostruzione dil’incontro – avvenuto il 18 ottobre 2018 all’hotel Metropole – durò un’ora e 15 minuti e avrebbe coinvolto un’importante compagnia petrolifera russa che vendeva almeno 3 milioni di tonnellate ...

