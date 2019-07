Bruciato dopo pestaggio a Verona | fermati tre senza fissa dimora

Verona - clochard Bruciato dopo un pestaggio : eseguiti alcuni fermi per tentato omicidio : La Questura di Verona ha compiuto alcuni fermi nell'indagine per il tentato omicidio del senzatetto romeno di 42 anni, Vasile Todirean, selvaggiamente picchiato e poi dato alle fiamme. L'uomo è ora ricoverato in terapia intensiva

Senzatetto Bruciato vivo dopo il pestaggio : si indaga per tentato omicidio : La Procura della Repubblica di Verona sta indagando per il tentato omicidio di Vasile Todirean, il senza fissa dimora di 42 anni di nazionalità romena trovato in fin di vita la mattina di lunedì 8 luglio alla stazione di Villafranca, dopo essere stato picchiato e bruciato. dopo i riscontri, gli inquirenti hanno confermato che l'uomo è stato vittima di una violenta aggressione da parte di più persone. Al momento il fascicolo aperto dalla Procura ...

Bruciato dopo pestaggio - è gravissimo : 13.28 Un cittadino romeno di 42 anni è ricoverato in gravissime condizioni al Centro Ustioni dell'ospedale di Borgo Trento dopo essere stato dato alle fiamme al termine di un selvaggio pestaggio alla stazione di Villafranca di Verona. L'uomo è stato trovato questa mattina dal macchinista di un treno in arrivo nella stazione: era riverso sulla banchina accanto al binario,privo di conoscenza,ed è stato soccorso dai sanitari del 118e trasportato ...

Casal Bruciato : chiusa via Diego Angeli dopo segnalazione avvallamenti : Roma – In via Diego Angeli, nel quartiere di Casal Bruciato a Roma, alcuni cittadini ieri sera hanno chiamato allarmati i vigili del fuoco per segnalare la presenza di alcuni avvallamenti. Lo fa sapere Fabio Grifalchi, assessore ai Lavori pubblici del IV Municipio. “I vigili sul posto hanno intimato la chiusura della strada e le verifiche del caso-dice Grifalchi- Il Municipio in serata stessa ha provveduto. Oggi e’ stata ...

Anziano Bruciato vivo - il figlio : «Dopo la morte di mio padre ho cucinato la pasta» : «Stavamo litigando come spesso accadeva. Mi ha cacciato via, mi ha detto di andarmene da casa, come era solito dirmi da tempo. Eravamo in cucina dove lui stava preparando il pranzo e aveva un...

Sono stato io dopo una lite! Lecce - anziano Bruciato vivo in casa - il figlio confessa : In poche ore è arrivata la svolta nelle indagini sul drammatico caso dell'anziano salentino cosparso di alcol e bruciato vivo nella serata di mercoledì nella sua abitazione di Collepasso, in provincia di Lecce. dopo gli accertamenti investigativi, infatti, i carabinieri Sono riusciti a risalire al responsabile e al movente del delitto aprendo uno scenario ancora più drammatico vista la persona coinvolta. A dare fuoco all'89enne Antonio Leo è ...

Lecce - confessa il figlio dell'anziano Bruciato vivo in casa : "Gli ho dato fuoco dopo una lite" : L'89 anni Antonio Leo è stato trovato morto nella sua abitazione di Collepasso a causa delle gravi ustioni che aveva sul corpo. Arrestato il figlio 48enne, titolare di un'agenzia immobiliare