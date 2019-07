Brindisi | operaio muore folgorato | era al lavoro vicino alla stazione dei treni di

Brindisi - folgorato durante lavori con dei cavi : morto operaio campano : Marco Della Corte Un operaio campano di 57 anni è morto folgorato durante alcuni lavori alla linea ferroviaria di Brindisi. Feriti altri due suoi colleghi Il drammatico incidente è avvenuto a Brindisi. Un operaio campano di 57 anni, Mario Cavalieri, è morto mentre era impegnato con dei cavi di alimentazione, nel corso di alcuni lavori alla linea ferroviaria della città. Altri due operai sono rimasti feriti. Il sinistro si è ...

Folgorato operaio ferrovia Brindisi : Un operaio di 57 anni, campano, è morto sul lavoro,Folgorato mentre era impegnato con i cavi di alimentazione della linea ferroviaria di Brindisi. Due suoi colleghi sono rimasti feriti. L'incidente è avvenuto la scorsa notte vicino alla stazione.I tre operai erano al lavoro per una ditta appaltatrice che stava eseguendo opere nella stazione di Brindisi per un potenziamento dell'infrastruttura, per conto di Italferr-Rete ferroviaria italiana.

Brindisi - operaio muore folgorato durante i lavori sulla linea ferroviaria. Feriti due colleghi : L'incidente è avvenuto intorno all'una di notte in via Cappuccini, nei pressi della stazione. I lavoratori sono dipendenti di una ditta appaltatrice per conto di Italferr-Rete ferroviaria italiana. Uno di loro, 57enne salernitano, ha perso la vita.Continua a leggere

Brindisi - lavori sulla linea ferroviaria : operaio 57enne muore folgorato : Una terribile tragedia si è verificata questa notte intorno all'una a Brindisi, precisamente in via Cappuccini, sulla tratta ferroviaria che collega il comune capoluogo alla cittadina di San Vito dei Normanni. Secondo quanto riportato dall'Ansa, un operaio di 57 anni, originario della provincia di Salerno, ha perso la vita. L'uomo è morto folgorato da un cavo dell'alimentazione: le cause del dramma sono ancora in fase di accertamento, ma sembra ...

Operaio muore mentre lavora a stazione Brindisi : Brindisi, 10 lug. (AdnKronos) - Un Operaio di una ditta appaltatrice, impegnato per conto di Italferr nei lavori di potenziamento di RFI nella stazione di Brindisi, è deceduto all’1.00 di questa notte. Sul posto sono intervenuti il 118 e l’Autorità Giudiziaria. Per accertare le cause dell’incidente

Brindisi - operaio di 57 anni muore folgorato durante i lavori sulla linea ferroviaria. Feriti due colleghi : L'incidente è avvenuto intorno all'una di notte in via Cappuccini, vicino alla stazione. I lavoratori dipendenti di una ditta appaltatrice per conto di Italferr-Rete ferroviaria italiana

Brindisi - crolla il solaio della palestra di una scuola a Latiano : un operaio ferito : Si è temuto il peggio questa mattina a Latiano, un centro dell'hinterland Brindisino, dove durante alcuni lavori di ristrutturazione è crollato il solaio di una palestra scolastica. L'episodio si è verificato alla scuola elementare "Bartolo Longo", sita nel pieno centro del paese. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale, all'improvviso il solaio della costruzione ha ceduto, e l'operaio che in quel momento si trovava a lavorare proprio in ...