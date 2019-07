Brindisi | operaio di 57 anni muore folgorato durante i lavori sulla linea ferroviaria

Brindisi - crolla il solaio della palestra di una scuola a Latiano : un operaio ferito : Si è temuto il peggio questa mattina a Latiano , un centro dell'hinterland Brindisi no, dove durante alcuni lavori di ristrutturazione è crolla to il solaio di una palestra scolastica. L'episodio si è verificato alla scuola elementare "Bartolo Longo", sita nel pieno centro del paese. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale, all'improvviso il solaio della costruzione ha ceduto, e l' operaio che in quel momento si trovava a lavorare proprio in ...

Brindisi - crolla il solaio della palestra della scuola : operaio precipita dal tetto - è grave : Parte del solaio della palestra in ristrutturazione di una scuola elementare a Latiano, nel Brindisino, è crollato mentre erano in corso lavori. Un operaio che si trovava sul tetto è precipitato ed è rimasto ferito in modo grave. In una struttura vicina c'erano alcuni bambini che non hanno subito conseguenze.