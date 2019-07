Boxe | Fabio Turchi infortunato al braccio destro | domani non sarà sul ring a Roma

oasport

(Di mercoledì 10 luglio 2019)si èale dunquesera non potrà salire sulper affrontare il britannico Tommy McCarthy, il toscano avrebbe dovuto difendere la cintura internazionale WBC dei pesi massimi leggeri che aveva conquistato lo scorso novembre a Firenze e che aveva difeso ad aprile sempre nel capoluogo toscano ma purtroppo questo problema fisico lo ha costretto a dare forfait. Il ribattezzato Stone Crusher, che vanta un record di 17 vittorie (13 per ko) al fronte di zero sconfitte,sostituito da Francesco Cataldo, 37enne campano (7-5) che cercherà il colpaccio provando a sovvertire il pronostico della vigilia.ha comunque tranquillizzato tutti tramite i social network dichiarando che l’incontro con McCarthy è soltanto rimandato. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti ...

