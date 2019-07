Boldrini | Salvini infetta la società | c’è emergenza odio

Boldrini : "Salvini infetta la società - in Italia emergenza odio" : "Infetto la società... Mah... Che dite, ste scemenze saranno colpa del caldo?" Matteo Salvini, sui suoi canali social, replica così alle parole di Laura Boldrini. La deputata di Sel ed ex presidente della Camera ha "apprezzato" quanto detto ieri dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alle Pari opportunità Vincenzo Spadafora che, in una intervista a Repubblica, ha attaccato il ministro dell’Interno Matteo ...

Maria Elena Boschi come Laura Boldrini : "Matteo Salvini sessista - possibili atti di violenza" : Peggio di Vincenzo Spadaofra, il quale ha accusato Matteo Salvini di "sessismo" per gli attacchi a Carola Rackete, ci sono solo Laura Boldrini e Maria Elena Boschi. La prima ovviamente ha cavalcato a caldo la polemica. La seconda invece ha atteso il giorno dopo, un'intervista pubblicata - ovviamente

Laura Boldrini - puro odio contro Matteo Salvini : "Infetta la società - ha rovinato l'Italia" : Nel giorno in cui Vincenzo Spadafora accusa Matteo Salvini di "sessismo", ovviamente Laura Boldrini non perde tempo per infilarsi nella polemica. La fu presidenta della Camera prima prende "positivamente atto" delle parole del sottosegretario grillino, dunque intervistata dall'Huffington Post rincar

Sea Watch - Laura Boldrini in campo : "Ho sollecitato Berlino". Aiuto involontario a Salvini : complotto europeo? : A risolvere il caso Sea Watch ci pensa Laura Boldrini. O perlomeno ci prova, e non è detto che la situazione, già ingarbugliata, non possa aggravarsi. "Dopo 13 giorni passati al largo di Lampedusa a causa del divieto del governo italiano - spiega la deputata di LeU - non si può più ignorare la situa

Laura Boldrini attacca Matteo Salvini : 'Irresponsabilità e cialtroniera evidenti' : La legge sulla legittima difesa è stata, sin dall'inizio della sua campagna elettorale, una sorta di chiodo fisso per Matteo Salvini. La sua missione di far aumentare il senso di sicurezza tra i cittadini, passava anche attraverso una forma di tutela nei confronti di chi sceglieva di difendersi da solo. E allo stesso modo puntava a depenalizzare i reati di quanti, scegliendo di utilizzare le armi regolarmente detenute, finivano per portare delle ...

Laura Boldrini - altri insulti contro Matteo Salvini : "Rapinatore ucciso a Ivrea? Ministro cialtrone" : In difesa del tabaccaio che ha sparato a un rapinatore moldavo, uccidendolo, in provincia di Ivrea è sceso in campo Matteo Salvini: "Sto sempre dalla parte degli aggrediti", ha detto il Ministro dell'Interno nella conferenza stampa che ha seguito il CdM di oggi, martedì 11 maggio. Parole che, come s

Laura Boldrini - zero euro di donazione al suo partito : da Matteo Salvini alla Lega 54mila euro : I più generosi sono risultati i leghisti e Matteo Salvini, i più tirchi i "compagni" come Laura Boldrini e Matteo Renzi. E' quanto emerge dal quadro delle donazioni ai partiti effettuate dai parlamentari negli ultimi 13 mesi e riportate su Il Tempo. Nell'elenco delle "Dichiarazioni congiunte ex art.

Laura Boldrini - la strana analisi : "Matteo Salvini ha stravinto. Ma..." : Un pessimo risveglio, per Laura Boldrini, costretta a fronteggiare il clamoroso successo del suo peggiore nemico: Matteo Salvini, il vero trionfatore alle elezioni Europee. La Lega, infatti, ha preso più del 34 per cento. Ha sbancato. E un commento, la Boldrini, lo ha affidato a tpi.it, dove ha affe

Matteo Salvini fa impazzire Laura Boldrini : "Vai a lavorare - non sei un ministro" : Oggi, sabato 25 maggio, il silenzio elettorale: vietato fare comizi, vietati gli appuntamenti politici alla vigilia del voto e delle elezioni Europee. Ma sui social, tutto è permesso. O quasi. I leader infatti si sono palesati sul web, Twitter in particolare, e ovviamente lo ha fatto anche Matteo Sa