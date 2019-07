Blood Bowl | Death Zone esce dall’Accesso Anticipato

gamerbrain

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Dopo una promettente fase di Early Access, Cyanide e Bigben sono orgogliose di annunciare la release ufficiale disu Steam.è un adrenalinico gioco di football e violenza, basato sul gioco da tavolo di Games Workshop diventato cult. Due avversari prenderanno il controllo di un team di 4 giocatori e si affronteranno in match in tempo reale della durata di cinque minuti. Tutte le razze del Vecchio Mondo possono giocare: Orchi, Nani, Alti Elfi, Nani del Chaos, Non-morti, Uomini Lucertola e persino gli Umani. Contrariamente agli altri titoli ‘sportivi’ di genere,è molto più che correre e passarsi una palla: ma significa assestare pesanti pugni in faccia agli avversari e soggiogarli grazie ad una grande varietà di incantesimi. Durante gli undici ...

