Blood and Treasure | la nuova serie action di Rai2 | anticipazioni trama prima puntata

(Di mercoledì 10 luglio 2019) In estate non è raro vedere nuovetv cominciare: mercoledì 10 luglio, sudalle 21.25 in poi, tocca aand, una produzione statunitense trasmessa dal 21 maggio in poi negli Stati Uniti (sulla CBS) e arrivata dunque qui da noi a neanche due mesi di distanza. Si tratta di un nuovo serial che racconta le vicende di un esperto di antichità e tesori storici che si allea con una ladra e tuffatrice per fermare i piani megalomani di un terrorista deciso a sfruttare un tesoro di inestimabile valore vecchio di secoli per i suoi scopi bellicosi…andmercoledì 10 luglio La maledizione di Cleopatra, parte I Un brillante esperto di antichità e un astuto ladro d’arte si uniscono per catturare uno spietato terrorista che finanzia i suoi attacchi con un tesoro rubato… La maledizione di Cleopatra, parte II Un ...

